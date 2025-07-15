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Ουκρανικό: Ο Τραμπ στρέφεται στην Ευρώπη, αρκεί να μην πληρώσει
Ειδήσεις
08:32 - 15 Ιουλ 2025

Ουκρανικό: Ο Τραμπ στρέφεται στην Ευρώπη, αρκεί να μην πληρώσει

Reporter.gr Newsroom
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Οι ΗΠΑ θα στείλουν περισσότερα όπλα στην Ουκρανία, τα οποία θα πληρωθούν από τους Ευρωπαίους, και απειλούν τη Ρωσία με 100% «δευτερεύοντες δασμούς» εκτός εάν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός σε 50 ημέρες. 

Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε την ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Οβάλ Γραφείο χθες (14/7). H κίνηση αυτή σηματοδοτεί την αυξανόμενη απογοήτευσή του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος έχει αρνηθεί τα αιτήματα για κατάπαυση του πυρός και έχει εντείνει τη στρατιωτική του εκστρατεία στην Ουκρανία.

Η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει βέβαια και τις προτεραιότητες του Τραμπ που σύμφωνα με το Bloomberg θεωρεί πολύ σημαντικό να μην κοστίσει στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ η στήριξη της Ουκρανίας, τουλάχιστον προς το παρόν.

Ο Ρούτε δήλωσε ότι ορισμένοι σύμμαχοι θα βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών της Ουκρανίας σε όπλα, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, η οποία ζήτησε από την κυβέρνηση Τραμπ να διαθέσει δύο ακόμη συστοιχίες πυραύλων Patriot για το Κίεβο. Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι αυτός και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ συμφώνησαν να επιλύσουν τυχόν εκκρεμή ζητήματα γύρω από μια τέτοια συμφωνία «γρήγορα και ήσυχα».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/07/2025 - 08:40
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