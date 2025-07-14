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Τραμπ: Αυξάνει την πίεση στον Πούτιν απαιτώντας εκεχειρία εντός 50 ημερών – Θετικές αντιδράσεις με αστερίσκους από Ευρώπη και Κίεβο
Ειδήσεις
22:14 - 14 Ιουλ 2025

Τραμπ: Αυξάνει την πίεση στον Πούτιν απαιτώντας εκεχειρία εντός 50 ημερών – Θετικές αντιδράσεις με αστερίσκους από Ευρώπη και Κίεβο

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τη Δευτέρα (14/7) τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν με δασμούς στο 100% σε περίπτωση που δεν σταματήσει την εισβολή του στην Ουκρανία τις επόμενες 50 ημέρες, εγκαταλείποντας ουσιαστικά τον δρόμο της προσέγγισης με τη Μόσχα που είχε χαράξει τους πρώτους μήνες της δεύτερης θητείας του.

Η ανακοίνωση του Τραμπ έγινε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεών του με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος επικρότησε τη στροφή του Αμερικανού Προέδρου, υπογραμμίζοντας ότι ο Πούτιν θα πρέπει να εξετάσει πολύ σοβαρά την απαίτηση που του θέτει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την ενόχλησή του με τη στάση του Πούτιν, ο οποίος επιμένει στη συνέχιση του πολέμου και τις μαξιμαλιστικές του απαιτήσεις στην Ουκρανία.

Πέραν των απειλών για επιβολή κυρώσεων, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσης ότι έχει έρθει σε συμφωνία για την αποστολή νέου πακέτου οπλισμού στην Ουκρανία, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνάς της απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία περιλαμβάνει και συστήματα αεράμυνας Patriot, τα οποία θα αποσταλούν στην Ουκρανία εντός των επόμενων ημερών.

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη για το Κίεβο και τα Patriot κρίνονται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της αεροάμυνάς της Ουκρανίας, τη στιγμή που το Κρεμλίνο κλιμακώνει τις πυραυλικές του επιθέσεις. Μεγάλο μέρος του οικονομικού φορτίου της ουκρανικής άμυνας αναμένεται να αναλάβουν το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του Τραμπ και τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων, οι κυρώσεις μέσω δασμών της κλίμακας 100% θα αφορά πιθανότατα το ρωσικό πετρέλαιο και αναμένεται να πλήξει όχι μόνο τη Μόσχα, αλλά και τα κράτη στα οποία το εξάγει. Με αυτήν την κίνηση αναμένεται να ζημιωθεί και η Κίνα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παρέπεμψε επίσης στις κινήσεις του Ρεπουμπλικανού Γερουσιαστή Λϊνσεϊ Γκρέιχαμ, ο οποίος ηγείται των διεργασιών για το πακέτο κυρώσεων, έχοντας εξασφαλίσει ευρεία διακομματική συναίνεση, σε περίπτωση που ο Λευκός Οίκος αποφασίσει να το ενεργοποιήσει.

Επιφυλάξεις για τη διάρκεια της διορίας

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και φωνές στην Ευρώπη, που υποστηρίζουν ότι η διορία των 50 ημερών που έδωσε η Ουάσινγκτον στη Μόσχα αποτελούν ένα υπερβολικά μεγάλο διάστημα. Αυτή τη στάση υιοθετεί η Εσθονή επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλλας, η οποία παρέπεμψε στον αυξανόμενο αριθμό θυμάτων που καταγράφει η Ουκρανία. Επαίνεσε ωστόσο την στροφή του Τραμπ.

Η Κάλλας δεν είναι η μόνη που εκφράζει επιφυλάξεις για τη διορία, καθώς ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η διορία των 50 ημερών δίνουν περιθώριο στον Πούτιν να προσαρμόσει τη στρατηγική του.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές δεν υπάρχει ακόμη κάποια επίσημη αντίδραση του Κρεμλίνου.

Ικανοποιημένος ο Ζελένσκι από τη στροφή Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για το τελευταίο κύμα υποστήριξης των ΗΠΑ προς τη χώρα του.

Είναι ευγνώμων στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την προθυμία του να υποστηρίξει την προστασία της ζωής του ουκρανικού λαού, δήλωσε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του απόψε, αναφερόμενος σε προηγούμενη συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Κιθ Κέλογκ, προσθέτοντας ότι αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται μόνο εξαιτίας της Ρωσίας και του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν. «Η Ρωσία προσπαθεί να κάνει τον πόλεμο να φανεί ως μια νέα κανονικότητα και δεν πρέπει ποτέ να το δεχθούμε αυτό».

Σημειώνεται επίσης ότι ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ανασχηματισμό της κυβέρνησής του τη Δευτέρα (14/7), προτείνοντας τη Γιούλια Σβιριντένκο ως πρωθυπουργό. O νυν πρωθυπουργός Denys Shmyhal αναμένεται να μετακινηθεί στην ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας.

Καταλυτικά, ο Τραμπ έχει αποτύχει παταγωδώς να φέρει το τέλος της εισβολής στην Ουκρανία, όπως είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Παρά τις αρχική του «επίθεση φιλίας» στον Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος δεν έχει δείξει ουσιαστική διάθεση τερματισμού των εχθροπραξιών. Πλέον, ο Τραμπ δηλώνει ολοένα και πιο συχνά δυσαρεστημένος με τις ενέργειες του Ρώσου ομόλογού του.

Τα ερωτήματα που παραμένουν είναι αν η νέα στάση του (απρόβλεπτου) Τραμπ αποκτήσει διάρκεια και αν η Μόσχα ενδώσει στις πιέσεις του Λευκού Οίκου.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/2025 - 22:28
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