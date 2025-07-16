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Μηνιαία άνοδος του πληθωρισμού κατά 0,2% στη Βρετανία – Στο 3,6% τον Ιούνιο
Ειδήσεις
09:18 - 16 Ιουλ 2025

Μηνιαία άνοδος του πληθωρισμού κατά 0,2% στη Βρετανία – Στο 3,6% τον Ιούνιο

Reporter.gr Newsroom
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Ο ετήσιος πληθωρισμός του Ηνωμένου Βασιλείου ανήλθε σε 3,6% τον Ιούνιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (ONS) την Τετάρτη.

Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ότι ο πληθωρισμός θα έφτανε το 3,4% στο δωδεκάμηνο έως τον Ιούνιο, αφού έφτασε το 3,4% τον Μάιο.

Ο πυρήνας του πληθωρισμού του Ιουνίου, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις πιο ευμετάβλητες τιμές της ενέργειας, των τροφίμων, του αλκοόλ και του καπνού, αυξήθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση, από 3,5% το δωδεκάμηνο έως τον Μάιο.

Η βρετανική λίρα σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,2% έναντι του δολαρίου, στα 1,3406 δολάρια, μετά την ανακοίνωση των στοιχείων.

«Ο πληθωρισμός αυξήθηκε τον Ιούνιο, κυρίως λόγω των τιμών των καυσίμων κίνησης, οι οποίες μειώθηκαν ελάχιστα, έναντι πολύ μεγαλύτερης μείωσης πέρυσι τέτοια εποχή», σχολίασε τα στοιχεία ο Richard Heys, εκτελών χρέη επικεφαλής οικονομολόγου στο ONS.

«Ο πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε για τρίτο συνεχόμενο μήνα και διαμορφώθηκε στο υψηλότερο ετήσιο ποσοστό από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. Ωστόσο, παραμένει πολύ χαμηλότερα από το μέγιστο που παρατηρήθηκε στις αρχές του 2023», πρόσθεσε.

Η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς δήλωσε ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι «οι εργαζόμενοι εξακολουθούν να παλεύουν με το κόστος ζωής» και υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει περισσότερη δουλειά να κάνει για να βοηθήσει στην ελάφρυνση της πίεσης στους καταναλωτές.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 09:29
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