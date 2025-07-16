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Γερμανία: Τάσεις ήπιας ανάκαμψης του κατασκευαστικού κλάδου τον Ιούνιο
Ειδήσεις
09:04 - 16 Ιουλ 2025

Γερμανία: Τάσεις ήπιας ανάκαμψης του κατασκευαστικού κλάδου τον Ιούνιο 

Reporter.gr Newsroom
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Το κλίμα στον γερμανικό κατασκευαστικό τομέα βελτιώθηκε αισθητά τον Ιούνιο.

Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo αυξήθηκε από μείον 31,4 σε μείον 25,2 μονάδες - το υψηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι επιχειρήσεις αφήνουν σταδιακά πίσω τους τις απαισιόδοξες προσδοκίες τους και αξιολογούν επίσης κάπως θετικότερα την τρέχουσα κατάστασή τους.

«Οι εταιρείες στον τομέα των κατασκευών κατοικιών παραμένουν συγκρατημένα αισιόδοξες», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής των ερευνών της ifo. «Το κλίμα βελτιώνεται, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος για να επανέλθει η κανονικότητα».

Η κατάσταση των παραγγελιών παραμένει μη ικανοποιητική. Ωστόσο, μπορούν να αναγνωριστούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης: Το ποσοστό των εταιρειών με έλλειψη παραγγελιών μειώθηκε από 51,0 σε 47,9% - καλά νέα μετά από ενάμιση χρόνο κατά τον οποίο το ποσοστό ήταν σχεδόν σταθερά πάνω από 50%. Ωστόσο, οι εταιρείες εξακολουθούν να υποφέρουν από ακυρώσεις παραγγελιών: το 9,0% των εταιρειών ανέφερε ότι ακυρώθηκαν έργα τον Ιούνιο, σε σύγκριση με το 8,6% τον Μάιο.

«Οι κατασκευές κατοικιών βρίσκονται σε καλό δρόμο, αλλά χρειάζονται περισσότερα από τις απλές ανακοινώσεις», λέει ο Wohlrabe. «Η ανάκαμψη μπορεί να είναι βιώσιμη μόνο εάν το στεγαστικό turbo πραγματικά ενεργοποιηθεί». Υπάρχουν επίσης ακόμη περιθώρια για καθοδική κίνηση στο κόστος χρηματοδότησης των κατοικιών, ιδίως μετά τις μειώσεις των βασικών επιτοκίων.

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