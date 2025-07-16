Οι κρίσιμες παράμετροι για το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ - Πιέζουν οι αγρότες

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα (16/7) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς παρουσιάζει την πρότασή της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα διέπει τις δαπάνες μεταξύ 2028 και 2034.

Οι Βρυξέλλες αγωνίζονται να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της άμυνας της Ευρώπης και των απαιτήσεων παραδοσιακών τομέων όπως η γεωργία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης για να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Διαμαρτυρόμενοι αγρότες αναμένεται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό, το οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των δαπανών.

Άγνωστο είναι επίσης αν το αμφιλεγόμενο ζήτημα του κοινού χρέους θα συμπεριληφθεί στην πρόταση. Υπάρχουν, όμως, κι άλλες προκλήσεις, όπως η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και η κλιματική αλλαγή. Πού θα βρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια για όλα αυτά;

Στο μεταξύ, το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλλει στην ΕΕ να πληρώσει για όπλα στην Ουκρανία ασκεί πίεση στην Ευρώπη να βρει τρόπους χρηματοδότησης των φιλοδοξιών του για αμυντικές δαπάνες.