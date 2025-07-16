ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Οι κρίσιμες παράμετροι για το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ - Πιέζουν οι αγρότες
Ειδήσεις
08:53 - 16 Ιουλ 2025

Οι κρίσιμες παράμετροι για το νέο προϋπολογισμό της ΕΕ - Πιέζουν οι αγρότες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα σήμερα (16/7) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς παρουσιάζει την πρότασή της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα διέπει τις δαπάνες μεταξύ 2028 και 2034. 

Οι Βρυξέλλες αγωνίζονται να βρουν μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της άμυνας της Ευρώπης και των απαιτήσεων παραδοσιακών τομέων όπως η γεωργία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι διαπραγματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Τρίτης για να επιτευχθεί μια συμφωνία.

Διαμαρτυρόμενοι αγρότες αναμένεται να συγκεντρωθούν στις Βρυξέλλες, καθώς προσπαθούν να διατηρήσουν το μερίδιό τους στον προϋπολογισμό, το οποίο σήμερα αντιπροσωπεύει περίπου το ένα τρίτο των δαπανών.

Άγνωστο είναι επίσης αν το αμφιλεγόμενο ζήτημα του κοινού χρέους θα συμπεριληφθεί στην πρόταση. Υπάρχουν, όμως, κι άλλες προκλήσεις, όπως η ενεργειακή κρίση, το μεταναστευτικό, η ανταγωνιστικότητα και η κλιματική αλλαγή. Πού θα βρεθούν τα απαιτούμενα κονδύλια για όλα αυτά;

Στο μεταξύ, το σχέδιο του Τραμπ να επιβάλλει στην ΕΕ να πληρώσει για όπλα στην Ουκρανία ασκεί πίεση στην Ευρώπη να βρει τρόπους χρηματοδότησης των φιλοδοξιών του για αμυντικές δαπάνες.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/07/2025 - 09:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή σας άδεια – Υπολογισμός επιδόματος
Εργασιακά

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την καλοκαιρινή σας άδεια – Υπολογισμός επιδόματος

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος μαφιόζικος διάλογος με πρωταγωνιστή τον «Φραπέ» εναντίον της Τυχεροπούλου
Ειδήσεις

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέος μαφιόζικος διάλογος με πρωταγωνιστή τον «Φραπέ» εναντίον της Τυχεροπούλου

Πιερρακάκης για Tae Kwon Do Φαλήρου: Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και πρέπει να παράγει αξία για όλους
Οικονομία

Πιερρακάκης για Tae Kwon Do Φαλήρου: Η δημόσια περιουσία ανήκει σε όλους και πρέπει να παράγει αξία για όλους

ΕΤΑΔ – Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου (Tae Kwon Do)
Οικονομία

ΕΤΑΔ – Περιφέρεια Αττικής: Υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης του Κλειστού Ολυμπιακού Γηπέδου Φαλήρου (Tae Kwon Do)

Wall Street: «Έκοψε» ταχύτητα ελέω πληθωρισμού και δασμών – Νέο ρεκόρ για Nasdaq
Χρηματιστήρια

Wall Street: «Έκοψε» ταχύτητα ελέω πληθωρισμού και δασμών – Νέο ρεκόρ για Nasdaq

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα
Οικονομία

Υπουργείο Ανάπτυξης: Προκηρύσσεται το νέο αναπτυξιακό καθεστώς για την Άμυνα

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Metlen: Στο επίκεντρο οι κρίσιμες πρώτες ύλες – Το «στοίχημα» του γαλλίου και οι νέες κινήσεις

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets
Ειδήσεις

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης
Πολιτική

Μητσοτάκης στο Politico: Η ΕΕ χρειάζεται νέα μέτρα ενάντια στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

Επιχειρήσεις
07/08/2026 - 18:41

Volkswagen: Οι μεγαλομέτοχοι απαιτούν σαρωτικές αλλαγές – Στο τραπέζι έως και 100.000 απολύσεις

Πολιτική
07/08/2026 - 18:36

Μίξη ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Ανανεωτικης Αριστεράς και ΑΝΤΑΡΣΥΑ θέλει ο Πολάκης για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώσεις
07/08/2026 - 18:14

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 18:03

Μυστράς: Ποινή φυλάκισης 11 μηνών με τριετή αναστολή στον 55χρονο που έκρυβε τη σορό του πατέρα του σε καταψύκτη

Σχόλια Αγοράς
07/08/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Ειδήσεις
07/08/2026 - 17:30

Ιταλοϊσπανική σύγκρουση για το Σένγκεν: Η Μαδρίτη απειλεί με αντίποινα αν η Ρώμη δεν ανοίξει τα σύνορα - Η αντίδραση Μελόνι

Magazino
07/08/2026 - 17:21

Αν χτυπήσει το 112 για εκκένωση έχεις σχέδιο και για τον σκύλο ή τη γάτα σου;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 17:16

Η Deloitte αποκλειστικός σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΗ για την είσοδό του στην πολωνική αγορά ενέργειας

Πολιτική
07/08/2026 - 16:49

ΠΑΣΟΚ: Όσο οι αρχειοθετήσεις συνεχίζονται, οι σκιές παραμένουν και μεγαλώνουν

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 16:38

Κέρδη στη Wall Street παρά τα αρνητικά μάκρο – Οι επενδυτές «βλέπουν» παύση των αυξήσεων επιτοκίων

Ειδήσεις
07/08/2026 - 16:15

Εβδομαδιαίες απώλειες 9% στο πετρέλαιο – Όλα τα βλέμματα στα Στενά του Ορμούζ

Ειδήσεις
07/08/2026 - 15:48

Η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ «φρενάρει»: Απώλειες θέσεων και καμπανάκι για την οικονομία

Εργασιακά
07/08/2026 - 15:43

ΔΥΠΑ: Ανοίγουν 8.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 55 ετών

Πολιτική
07/08/2026 - 15:38

ΠΑΣΟΚ: Η έκθεση του ΟΟΣΑ διαλύει το success story της κυβέρνησης

ΑΜΥΝΑ
07/08/2026 - 15:38

Στρατηγική επένδυση του EFA GROUP στη Fractal για την ανάπτυξη προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών σε Ελλάδα και Κύπρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ