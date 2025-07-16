Δαμασκός κατά Τελ Αβίβ: Εξ ολοκλήρου υπεύθυνο το Ισραήλ για την επικίνδυνη κλιμάκωση

Η Συρία κατήγγειλε το βράδυ της Τετάρτης 16/7 τις ισραηλινές επιθέσεις στη Δαμασκό και στο νότιο τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη κλιμάκωση» και αποδίδοντας πλήρως την ευθύνη στο Ισραήλ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας αναφέρει ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο το αρχηγείο του συριακού στρατού, την περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο στη Δαμασκό, καθώς και κυβερνητικές υπηρεσίες και μη στρατιωτικές υποδομές.

«Η Συρία επιρρίπτει εξ ολοκλήρου την ευθύνη στο Ισραήλ για αυτήν την επικίνδυνη κλιμάκωση και τις συνέπειές της», σημειώνει το ΥΠΕΞ της Δαμασκού, τονίζοντας ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να υπερασπιστεί τα εδάφη και τον λαό της «με όλα τα μέσα που προβλέπει το διεθνές δίκαιο».

Οι ισραηλινές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν λίγες ώρες μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων στη νότια Συρία και εγείρουν ανησυχίες για γενικευμένη αποσταθεροποίηση στην περιοχή.