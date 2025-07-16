Reuters: Οι Δασμοί Τραμπ «παγώνουν» τη συγκομιδή ροδάκινων στην Ελλάδα - Ανησυχία για τις εξαγωγές στις ΗΠΑ

Ο Ιούλιος είναι μήνας συγκομιδής στους ροδακινοπαραγωγούς της Βόρειας Ελλάδας, όπου εργάτες ανεβαίνουν σε ξύλινες σκάλες και τοποθετούν προσεκτικά τα φρούτα σε τελάρα, έτοιμα για τα εργοστάσια που τα ξεφλουδίζουν, τα κόβουν και τα κονσερβοποιούν, συχνά για καταναλωτές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι δασμοί Τραμπ συνοδεύουν με αβεβαιότητα την φετινή συγκομιδή.

Όπως αναφέρει το Reuters, φέτος η συγκομιδή συνοδεύεται από αβεβαιότητα, μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για την επιβολή δασμού 30% στα ευρωπαϊκά προϊόντα, απόφαση που προκάλεσε αναστάτωση σε πολλούς κλάδους, από το κρασί και το ελαιόλαδο μέχρι τα αυτοκίνητα. Οι Έλληνες ροδακινοπαραγωγοί και οι ιδιοκτήτες εργοστασίων ανησυχούν ότι οι δασμοί θα μειώσουν τη ζήτηση για τα προϊόντα τους, τη στιγμή ακριβώς που προετοιμάζονται να στείλουν τη φρέσκια συγκομιδή στο εξωτερικό, χωρίς τον απαιτούμενο χρόνο για να προσαρμοστούν ή να βρουν εναλλακτικές αγορές.

Η Ελλάδα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας κονσερβοποιημένων ροδάκινων στον κόσμο και περίπου το ένα πέμπτο αυτών καταλήγει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη αγορά μετά την Ευρώπη.

Τα ροδάκινα, όπως και κάποια άλλα προϊόντα, υπόκεινται ήδη σε εισαγωγικό δασμό 17% στις ΗΠΑ. Με τους νέους δασμούς, το συνολικό ποσοστό θα μπορούσε να φτάσει το 47%.

«Τώρα είναι ακόμα χειρότερα, γιατί μας βρίσκει στην κορύφωση της σεζόν, όπου το εργοστάσιο και όλες οι γραμμές παραγωγής λειτουργούν στο φουλ», δήλωσε ο Λάζαρος Ιωαννίδης, συνιδιοκτήτης εργοστασίου επεξεργασίας ροδάκινων και φρούτων κοντά στη Νάουσα, το οποίο στέλνει περίπου το 40% της παραγωγής του σε μεγάλες αμερικανικές εταιρείες όπως η Dole.

Η εύφορη πεδιάδα της Κεντρικής Μακεδονίας είναι ουσιαστικά ένας τεράστιος ροδακινοκεδρώνας. Την άνοιξη, ένα «ροζ πέλαγος» από άνθη υποδέχεται τους επισκέπτες.

Το 4% των εξαγωγών αφορούν την αγορά των ΗΠΑ

Αυτή την εβδομάδα, φορτηγά ξεφόρτωναν τελάρα γεμάτα κίτρινα ροδάκινα στο εργοστάσιο του Ιωαννίδη, όπου τα φρούτα τοποθετούνταν σε ταινίες μεταφοράς για επεξεργασία. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών της Ελλάδας από τις εξαγωγές κονσερβοποιημένων και επεξεργασμένων ροδάκινων υπερβαίνει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 120 εκατ. προέρχονται από την αγορά των ΗΠΑ.

Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιστοιχούν περίπου στο 4% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Οι κονσέρβες ροδάκινου, τα παράγωγά του, οι ελιές και το ελαιόλαδο είναι τα τρία κορυφαία εξαγόμενα αγροτικά προϊόντα προς τις ΗΠΑ, αποφέροντας συνολικά περί τα 500 εκατ. ευρώ ετησίως.

Περισσότερες από 20.000 οικογένειες, αγρότες και εργαζόμενοι, εξαρτώνται από τις ροδακινοκαλλιέργειες και τα εργοστάσια επεξεργασίας στην Κεντρική Μακεδονία, σύμφωνα με τον Κώστα Αποστόλου, πρόεδρο της Ένωσης Κονσερβοποιών Ελλάδας (ΕΚΕ). «Μπορεί το ποσοστό να φαίνεται μικρό σε επίπεδο χώρας ή ΕΕ, αλλά για την περιοχή είναι πηγή ζωής, ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της», ανέφερε.

«Τους τελευταίους 6 μήνες, από τότε που ανέλαβε ο Τραμπ, βρισκόμαστε σε πλήρη αναστάτωση», πρόσθεσε ο Αποστόλου.

Κάλεσμα στην ΕΕ για νέες συμφωνίες

Ο ίδιος επισήμανε πως η μόνη εναλλακτική είναι η διαφοροποίηση των εξαγωγών προς τις χώρες της Mercosur στη Νότια Αμερική ή προς το Μεξικό και την Ινδία, και κάλεσε την ΕΕ να υπογράψει εμπορικές συμφωνίες με αυτές τις αγορές.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδίαζε να εγκρίνει μια συμφωνία με τη Mercosur, αλλά έχει συναντήσει αντιδράσεις από κάποια κράτη–μέλη.

Ωστόσο, υπάρχουν και πιο αισιόδοξες φωνές.

«Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος. Ελπίζουμε να το αποδείξει και να αλλάξει την απόφασή του», δήλωσε ο αγρότης Βαγγέλης Καραΐνδρος, καθώς μαζί με τους εργάτες του συνέλεγαν ώριμα ροδάκινα με τα χέρια.