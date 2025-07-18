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Πεσκόφ: Το Κρεμλίνο δηλώνει «ανοσία» στις κυρώσεις μετά το νέο πακέτο της ΕΕ
Ειδήσεις
15:44 - 18 Ιουλ 2025

Πεσκόφ: Το Κρεμλίνο δηλώνει «ανοσία» στις κυρώσεις μετά το νέο πακέτο της ΕΕ

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία έχει αναπτύξει έναν βαθμό ανοσίας απέναντι στις δυτικές κυρώσεις και έχει προσαρμοστεί στις συνθήκες που αυτές δημιουργούν, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σχολιάζοντας το 18ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Μόσχας.

Το νέο πακέτο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα που στοχεύουν άμεσα τον ρωσικό ενεργειακό τομέα και ιδιαίτερα τη βιομηχανία πετρελαίου.

Ο Πεσκόφ χαρακτήρισε τα μέτρα «μονόπλευρα» και «παράνομα», τονίζοντας ότι εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της, όπως είπε, «συστηματικά αντιρωσικής στάσης» της Ευρώπης. Όπως σημείωσε, η ρωσική πλευρά έχει πλέον προσαρμοστεί στην οικονομική και γεωπολιτική πραγματικότητα των κυρώσεων και, παρότι εξετάζει κάθε νέο πακέτο, δεν αιφνιδιάζεται.

Ειδικότερα, τόνισε ότι το Κρεμλίνο θα αναλύσει σε βάθος το περιεχόμενο του νέου πακέτου ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις επιπτώσεις του στην εγχώρια οικονομία και στη λειτουργία των βασικών βιομηχανικών κλάδων. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι κάθε νέο πακέτο κυρώσεων έχει και επιπτώσεις στις ίδιες τις χώρες που το υιοθετούν, τις οποίες χαρακτήρισε «αναπόφευκτες και αρνητικές».

Καταλήγοντας, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι οι κυρώσεις λειτουργούν σαν ένα «διττό όπλο», το οποίο δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στη ρωσική οικονομία, αλλά δημιουργεί επιπλοκές και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και καταναλωτές.

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