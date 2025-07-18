Bitcoin: Κοντά στην ζώνη των $120.000 - Άνοδος των crypto μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για stablecoins

Tο Bitcoin αν και σημείωσε μικρή διόρθωση μετά το ιστορικό υψηλό της Δευτέρας, κινείται χωρίς απώλειες στη ζώνη των 120.000 δολαρίων, την Παρασκευή. Την ίδια ώρα, η τιμή του Ether εκτινάχθηκε στα 3.675,81 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 6 Ιανουαρίου.

Περίπου 41.500 συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options) του Bitcoin αναμένεται να λήξουν την Παρασκευή, 18 Ιουλίου, με συνολική θεωρητική αξία περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Το γεγονός αυτό είναι μεγαλύτερο σε μέγεθος από τη λήξη της προηγούμενης εβδομάδας, ωστόσο είναι απίθανο να επηρεάσει ουσιαστικά τις spot αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν σταθερή απόδοση αυτή την εβδομάδα.

Η λεγόμενη «Crypto Week» στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν χαοτική, αλλά την Πέμπτη η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τα νομοσχέδια GENIUS και CLARITY, κάτι που έδωσε ώθηση στις αγορές.

Η αυξημένη δραστηριότητα σε παράγωγα προϊόντα κρύπτει συχνά έντονη μεταβλητότητα, αλλά και ευκαιρίες για έντονη ανοδική κίνηση, ιδιαίτερα αν οι επενδυτές στοιχηματίζουν σε υψηλότερες τιμές BTC. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι αν το Bitcoin διατηρηθεί πάνω από τεχνικά επίπεδα-κλειδιά, τα options ενδέχεται να λειτουργήσουν ως καταλύτης για συνέχιση του bull run.

Η ερώτηση πλέον είναι αν το φράγμα των 5 τρισεκατομμυρίων στην αγορά crypto είναι θέμα χρόνου.

Άνοδος για μετοχές σχετιζόμενες με κρυπτονομίσματα – Πρωταγωνιστεί το Ether

Οι μετοχές εταιρειών που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα ενισχύθηκαν στο προχρηματιστηριακό εμπόριο της Παρασκευής, με αυτές που συνδέονται με το Ether να ηγούνται της ανόδου, καθώς το δεύτερο μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα παγκοσμίως έφτασε σε υψηλό έξι μηνών.

Η μετοχή της BitMine Immersion Technologies (BMNR.A), η οποία διακρατά Ether αξίας περίπου 1 δισ. δολαρίων, σημείωσε άλμα 14%. Αντίστοιχα, οι Bit Digital (BTBT.O) και BTCS (BTCS.O), που επίσης έχουν σημαντική έκθεση στο Ether, κατέγραψαν άνοδο 4% και 12,5% αντίστοιχα.

Η δυναμική αυτή αντανακλά την ανανεωμένη επενδυτική αισιοδοξία γύρω από το Ether, εν μέσω προσδοκιών για θεσμική αποδοχή και πιθανές εγκρίσεις επενδυτικών προϊόντων όπως τα ETF που βασίζονται στο Ethereum.

Η τιμή του Ether εκτινάχθηκε στα 3.675,81 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις 6 Ιανουαρίου, πριν διορθώσει ελαφρώς.

Η SharpLink (SBET.O), η οποία έχει χρηματοδοτήσει την απόκτηση Ether μέσω πώλησης μετοχών τις τελευταίες επτά εβδομάδες, ανακοίνωσε αύξηση του προγράμματος έκδοσης μετοχών κατά 5 δισ. δολάρια, με τη μετοχή της να ενισχύεται κατά 5,6%.

Η αυξανόμενη χρήση των stablecoins (ψηφιακά νομίσματα συνδεδεμένα με το δολάριο ΗΠΑ), τα οποία βασίζονται κυρίως στο blockchain του Ethereum, ενισχύει τη ζήτηση για Ether καθώς απαιτείται για την πληρωμή τελών συναλλαγών. Σύμφωνα με τον Matthew Dibb, CIO της Astronaut Capital στη Σιγκαπούρη, «η θεμελιώδης αξία του Ether ενισχύεται από τη ραγδαία αύξηση των stablecoins και την πρόσφατη επιτυχία της IPO της Circle».

Οι ημερήσιες τάσεις με πρωταγωνιστές Ethereum και Litecoin

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων ξεπέρασε το ορόσημο των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, προκαλώντας αισιοδοξία για νέα ανοδική πορεία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Παρασκευής, το Bitcoin εμφανίζεται ενισχυμένο κατά 1,13% στα 119.245,78 δολάρια.

Το Ethereum, όπως προείπαμε, κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, καθώς σημειώνει νέο ράλι 5,27% στα 3.617,35 δολάρια. Την ίδια στιγμή, το XRP συνεχίζει την ανοδική του πορεία κατά 6,95% στα 3,47 δολάρια.

Παράλληλα, το Solana κινείται ανοδικά κατά 0,99% στα 178,41 δολάρια, το Binance Coin βρίσκεται στα 738,04 δολάρια με άνοδο 2,62% και το LEO token κερδίζει κατά 1,51% στα 8,95 δολάρια.

Τέλος, το Litecoin ενισχύεται κατά 7,73% στα 108,54 δολάρια, ενώ το Moreno εμφανίζει απώλειες κατά 1,97% στα 333,52 δολάρια.