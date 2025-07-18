Συνεδριάζει στις 21/7 το ΕΣΕΠ για το Κυπριακό: Στο επίκεντρο η πρόοδος στη Νέα Υόρκη και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης

Υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, συγκαλείται τη Δευτέρα 21 Ιουλίου στις 10:00 π.μ. το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΣΕΠ), με αποκλειστικό θέμα τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, στον απόηχο της άτυπης πενταμερούς συνάντησης κορυφής στη Νέα Υόρκη.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι το Κυπριακό επιστρέφει στην κορυφή της διεθνούς ατζέντας, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να τοποθετεί ξανά το ζήτημα μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του. Όπως σημείωσε, η επαναδραστηριοποίηση αυτή επιβεβαιώνεται από τον διορισμό Προσωπικής Απεσταλμένης του ΟΗΕ για το Κυπριακό, η οποία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σημαντικές ήταν και οι ανακοινώσεις για τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει ήδη αποδεχτεί το άνοιγμα των σημείων διέλευσης στη Μια Μηλιά και τη Λουρουτζίνα, αναμένοντας αντίστοιχη ανταπόκριση από την τουρκική πλευρά. Σχετικά με το οδόφραγμα από την Αθηένου προς την Αγλαντζιά, υπήρξε πρόοδος, αλλά τελικές αποφάσεις εκκρεμούν, καθώς απαιτείται η συναίνεση του τουρκικού στρατού — κάτι που ισχύει και για το άνοιγμα στα Κόκκινα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ, σημειώνοντας πρόοδο στα έξι Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) που είχαν συμφωνηθεί τον Μάρτιο. Τέσσερα από αυτά έχουν ήδη υλοποιηθεί: η σύσταση Τεχνικής Επιτροπής για τη Νεολαία, κοινές περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, η αποκατάσταση κοιμητηρίων και η σχεδόν ολοκληρωμένη συμφωνία για αποναρκοθέτηση.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις για τη δημιουργία τεσσάρων νέων σημείων διέλευσης και την εισαγωγή ηλιακής ενέργειας στη νεκρή ζώνη, με τεχνικές λεπτομέρειες ακόμη να εκκρεμούν. Παράλληλα, συμφωνήθηκαν νέες δράσεις: η σύσταση συμβουλευτικού σώματος από την κοινωνία των πολιτών, ανταλλαγή πολιτιστικών αντικειμένων, μέτρα για την ποιότητα αέρα και περιορισμό της ρύπανσης από μικροπλαστικά.

Ο Γκουτέρες υπογράμμισε πως τα μέτρα δεν είναι απλώς συμβολικά, αλλά συγκεκριμένα βήματα με πρακτικό αντίκρισμα και κάλεσε για την άμεση εφαρμογή τους προς όφελος όλων των Κυπρίων.