Στο περιθώριο οι πιέσεις Τραμπ για μείωση επιτοκίων - Η Fed εστιάζει στον επίμονο πληθωρισμό

Η προοπτική μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) παραμένει αβέβαιη καθώς οι αξιωματούχοι της Fed προετοιμάζονται για τη συνεδρίαση πολιτικής στα τέλη Ιουλίου. Τα νεότερα στοιχεία δείχνουν εκ νέου σημάδια αύξησης του πληθωρισμού, ενώ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πιέσεις του για χαμηλότερο κόστος δανεισμού.

Ο Τραμπ φάνηκε κοντά στο να αποπέμψει τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αυτήν την εβδομάδα, αλλά υποχώρησε, αναγνωρίζοντας την αναστάτωση που θα προκαλούσε στις αγορές. Παρά το πολιτικό δράμα, οι προβλέψεις της Fed για τα επιτόκια δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά. Οι αξιωματούχοι δεν έχουν αναφέρει αύξηση των επιτοκίων, αλλά τα δημοσιεύματα περί επικείμενης απομάκρυνσης Πάουελ προκάλεσαν άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων – ακριβώς το αντίθετο από αυτό που επιδιώκει ο Τραμπ, ο οποίος θέλει φθηνότερη χρηματοδότηση για τα τεράστια ομοσπονδιακά ελλείμματα.

Την Παρασκευή, ο Τραμπ επανέλαβε την κριτική του, ζητώντας επιτόκιο 1% – ένα επίπεδο που η Fed χρησιμοποιεί συνήθως για να τονώσει την οικονομία σε περιόδους ύφεσης, όχι για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό, όπως προσπαθεί να κάνει τώρα.

Η Fed αναμένεται να διατηρήσει το βασικό της επιτόκιο στο εύρος 4,25%-4,50% στη συνεδρίαση της 29-30 Ιουλίου. Τελευταία φορά μείωσε τα επιτόκια τον Δεκέμβριο, όταν άρχισε να αξιολογεί τον πληθωριστικό αντίκτυπο των δασμών που επέβαλε ο Τραμπ μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο. Οι αγορές εξακολουθούν να αναμένουν νέα μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο κατά 0,25%, αλλά η πιθανότητα αυτής της κίνησης έπεσε κοντά στο 50% αυτήν την εβδομάδα, καθώς ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI) έδειξε αύξηση πληθωρισμού στο 2,7% τον Ιούνιο από 2,4% τον Μάιο.

Η τάση πτώσης των τιμών σε αγαθά αρχίζει να αντιστρέφεται, ενισχύοντας τον γενικό πληθωρισμό, κάτι που δείχνει πως οι επιχειρήσεις ίσως άρχισαν να μετακυλίουν τους δασμούς στους καταναλωτές. Ο Πάουελ και άλλοι αξιωματούχοι της Fed ανέφεραν ότι αναμένουν αύξηση τιμών το καλοκαίρι, αλλά εμφανίζονται επιφυλακτικοί να προχωρήσουν σε μείωση των επιτοκίων προτού δουν καθαρά την έκταση και διάρκεια του πληθωρισμού και τυχόν επιβράδυνση της οικονομίας.

Οι αξιωματούχοι θα έχουν στη διάθεσή τους δύο ακόμα μηνιαίες εκθέσεις για την απασχόληση και τον πληθωρισμό πριν από τη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου. Οι επενδυτές και η κυβέρνηση Τραμπ θα παρακολουθούν στενά τη συνέντευξη Τύπου του Πάουελ στις 30 Ιουλίου για ενδείξεις σχετικά με πιθανή μείωση των επιτοκίων.

Το μέλος της Fed, Αντριάνα Κούγκλερ, δήλωσε ότι τα ζητήματα εμπορίου και δασμών αποτελούν πλέον «τους βασικούς καθοριστικούς παράγοντες» της οικονομικής προοπτικής των ΗΠΑ. Με τις πιέσεις στις τιμές να αυξάνονται, η Fed πρέπει να διατηρήσει τα επιτόκια σταθερά «για κάποιο διάστημα» για να συγκρατήσει τις πληθωριστικές προσδοκίες. «Βλέπω ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό από τις εμπορικές πολιτικές και αναμένω επιπλέον αυξήσεις τιμών αργότερα μέσα στο έτος», δήλωσε.

Ωστόσο, ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ, πιθανός διάδοχος του Πάουελ, διαφώνησε, επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για μείωση επιτοκίων στη συνεδρίαση σε δύο εβδομάδες, θεωρώντας πιθανή επιβράδυνση της οικονομίας και ότι ο πληθωριστικός αντίκτυπος των δασμών δεν θα είναι μακροχρόνιος.

Η Fed είχε προχωρήσει σε ταχεία αύξηση επιτοκίων το 2022 για να τιθασεύσει τον πληθωρισμό που προέκυψε μετά την πανδημία. Μέχρι το φθινόπωρο του 2024, η Fed είχε αρχίσει να τα μειώνει, πραγματοποιώντας τρεις μειώσεις στα τέλη του έτους.

Ο Τραμπ, που έκανε τον πληθωρισμό βασικό ζήτημα στην καμπάνια του το 2024, υποσχέθηκε πτώση των τιμών και νέα αύξηση δασμών. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της Fed ανησυχούν ότι σε περιβάλλον με ήδη υψηλό πληθωρισμό και ισχυρή ζήτηση, οι δασμοί μπορεί να οδηγήσουν σε πιο επίμονα προβλήματα τιμών.

Η πρόεδρος της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς, σημείωσε ότι τα αποτελέσματα των δασμών εμφανίζονται σταδιακά και αναμένονται εντονότερα τους προσεχείς μήνες. Τέλος, ο πρόεδρος της Fed της Ατλάντα, Ραφαέλ Μπόστικ, δήλωσε ότι σχεδόν το 50% των αγαθών εμφάνισαν ετήσιες αυξήσεις τιμών άνω του 5% — διπλάσιο ποσοστό από τον Ιανουάριο — τονίζοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές είναι «πραγματικές» και παραμένουν μακριά από τον στόχο της Fed.