ΗΠΑ: Μηνιαία αύξηση 0,2% των νέων οικοδομικών αδειών για κατοικίες τον Ιούνιο

Η έναρξη κατασκευών κατοικιών και οι οικοδομικές άδειες στις ΗΠΑ δεν απέκλιναν ιδιαίτερα από τις προβλέψεις των εμπειρογνωμόνων για τον μήνα Ιούνιο.

Μάλιστα, οι τελευταίοι αριθμοί για τις ενάρξεις κατοικιών και τις οικοδομικές άδειες παρουσίασαν κάποια βελτίωση και ήταν κοντά στις προσδοκίες.

Αναλυτικότερα, τον Ιούνιο υπήρξε αύξηση των κατοικιών που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται περίπου κατά 4,6%, ήτοι περίπου 1,32 εκατ., σε σχέση με τον Μάιο και λίγο καλύτερες από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή (18/7).

Όσον αφορά τις άδειες, οι εγκρίσεις ανήλθαν σε μόλις 1,4 εκατομμύρια, αυξημένες κατά 0,2% σε μηνιαία βάση και μπροστά από την εκτίμηση των 1,39 εκατομμυρίων.

Ωστόσο, οι ολοκληρώσεις κατοικιών έπεσαν, φτάνοντας συνολικά τα 1,31 εκατομμύρια, που ήταν μειωμένες κατά 14,7% σε μηνιαία βάση και κατά 21,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.