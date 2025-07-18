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Οι δασμοί του Τραμπ απειλούν να «ξεφουσκώσουν» την αγορά σαμπάνιας των ΗΠΑ - Προσπάθεια για διεύρυνση των αγορών
Ειδήσεις
16:32 - 18 Ιουλ 2025

Οι δασμοί του Τραμπ απειλούν να «ξεφουσκώσουν» την αγορά σαμπάνιας των ΗΠΑ - Προσπάθεια για διεύρυνση των αγορών

Reporter.gr Newsroom
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Οι παραγωγοί σαμπάνιας στη βορειοανατολική Γαλλία καλούνται να αναζητήσουν νέες αγορές, μετά την απειλή του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή δασμών 30% στις ευρωπαϊκές εξαγωγές.

Όπως δήλωσε στο Reuters, ο πρόεδρος της επαγγελματικής ένωσης Comite Champagne, Μαξίμ Τουμπάρ, πιθανές εναλλακτικές αγορές θα μπορούσαν να είναι η Βραζιλία, η Νοτιοανατολική Ασία και η Νότια Αφρική.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά για τη σαμπάνια, απορροφώντας το 10% των εξαγωγών σε όγκο και το 15% σε αξία. Οι παραγωγοί προειδοποιούν ότι οι δασμοί θα αυξήσουν τις τιμές για τους καταναλωτές και θα απειλήσουν θέσεις εργασίας σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα, ακόμα και εντός των ΗΠΑ.

«Οι επιπτώσεις για τις οικογενειακές επιχειρήσεις που εξάγουν σαμπάνια θα είναι σοβαρές, καθώς θα χάσουν έσοδα από τις πωλήσεις φιαλών, γεγονός που θα επηρεάσει και τις ποσοστώσεις συγκομιδής σταφυλιών που θα μας επιτραπεί να συλλέξουμε», δήλωσε ο Στεφάν Βινιόν, του οποίου η οικογένεια παράγει σαμπάνια στο Βερζενέ από το 1946.

Σύμφωνα με τον Τουμπάρ, οι σημερινές εξαγωγές σαμπάνιας είναι σε ποσοστό 70% συγκεντρωμένες σε μόλις πέντε χώρες, κάτι που καθιστά την ανάγκη για διεύρυνση των αγορών ακόμα πιο επιτακτική. Ωστόσο, σημείωσε ότι η αντικατάσταση των πωλήσεων στις ΗΠΑ είναι δύσκολη. «Δεν μπορούμε απλώς να πούμε πως θα πουλήσουμε τρία εκατομμύρια λιγότερα μπουκάλια στις ΗΠΑ και θα τα διαθέσουμε στην Ιαπωνία. Δεν υπάρχει σήμερα ρεαλιστική εναλλακτική σε αυτή την πτώση του όγκου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το γαλλικό γεωργικό γραφείο FranceAgriMer, οι συνολικές εξαγωγές σαμπάνιας μειώθηκαν κατά περισσότερο από 10% πέρσι, αν και σημείωσαν μικρή αύξηση στους πρώτους τέσσερις μήνες του 2025 ενόψει της επιβολής δασμού 10% τον Απρίλιο.

«Αν τελικά επιβληθεί δασμός 30%, πιστεύω ότι σίγουρα θα επηρεάσει τη σχέση μας με τους Αμερικανούς πελάτες», προειδοποίησε ο Ούγκο Ντραπιέ από την Champagne Drappier. «Πάντα χτίζαμε σχέσεις εμπιστοσύνης μέσω της ποιότητας των κρασιών μας... Ας ελπίσουμε ότι αυτή η σχέση δεν θα διαρραγεί».

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