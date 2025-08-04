ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 4,8% οι νέες παραγγελίες τον Ιούνιο

Οι παραγγελίες εργοστασίων μειώθηκαν κατά 4,8% μετά από μια ανοδική αναθεώρηση της αύξησης κατά 8,3% το Μάιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου την Δευτέρα (4/8). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι παραγγελίες εργοστασίων θα μειωθούν κατά 4,8%. Σε ετήσια βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Ιούνιο.
Ο μεταποιητικός τομέας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10,2% της οικονομίας, παραμένει περιορισμένος από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα.
Μια έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Institute for Supply Management) την Παρασκευή (1/8) έδειξε ότι ο δείκτης της βιομηχανικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών τον Ιούλιο.