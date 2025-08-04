ΗΠΑ: Μειώθηκαν κατά 4,8% οι νέες παραγγελίες τον Ιούνιο

Οι νέες παραγγελίες για προϊόντα κατασκευασμένα στις ΗΠΑ μειώθηκαν τον Ιούνιο, καθώς οι παραγγελίες εμπορικών αεροσκαφών έπεσαν κατακόρυφα, αντιστρέφοντας την άνοδο των παραγγελιών αεροσκαφών που είχε οδηγήσει στη συνολική άνοδο των παραγγελιών τον προηγούμενο μήνα.

Οι παραγγελίες εργοστασίων μειώθηκαν κατά 4,8% μετά από μια ανοδική αναθεώρηση της αύξησης κατά 8,3% το Μάιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Απογραφών του Υπουργείου Εμπορίου την Δευτέρα (4/8). Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters είχαν προβλέψει ότι οι παραγγελίες εργοστασίων θα μειωθούν κατά 4,8%. Σε ετήσια βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Ιούνιο.

Ο μεταποιητικός τομέας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 10,2% της οικονομίας, παραμένει περιορισμένος από τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα.

Μια έρευνα του Ινστιτούτου Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Institute for Supply Management) την Παρασκευή (1/8) έδειξε ότι ο δείκτης της βιομηχανικής δραστηριότητας στις ΗΠΑ έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων εννέα μηνών τον Ιούλιο.