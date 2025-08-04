Απεργούν πάνω από 3.200 εργαζόμενοι της Boeing που κατασκευάζουν μαχητικά αεροσκάφη

Περισσότερα από 3.200 μέλη του συνδικάτου που συναρμολογούν μαχητικά αεροσκάφη της Boeing στην περιοχή του Σαιντ Λούις και του Ιλινόις κήρυξαν απεργία, καθώς απέρριψαν μια δεύτερη προσφορά σύμβασης.

Η Boeing Defense δήλωσε ότι ήταν έτοιμη για τη διακοπή της εργασίας και ότι θα εφαρμόσει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης που χρησιμοποιεί μη εργαζομένους.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η απορριφθείσα τετραετής σύμβαση θα είχε αυξήσει τον μέσο μισθό κατά περίπου 40% και θα περιελάμβανε μια γενική αύξηση μισθών 20% και ένα μπόνους επικύρωσης 5.000 δολαρίων. Περιελάμβανε, επίσης, πιο συχνές αυξήσεις, περισσότερες διακοπές και άδεια ασθενείας.

«Είμαστε απογοητευμένοι που οι υπάλληλοί μας στο Σαιντ Λούις απέρριψαν μια προσφορά που περιελάμβανε αύξηση του μέσου μισθού κατά 40%», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Νταν Γκίλιαν, αντιπρόεδρος της Boeing και γενικός διευθυντής των εγκαταστάσεων στο Σαιντ Λούις.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, η προσφορά ήταν σε μεγάλο βαθμό η ίδια με την πρώτη προσφορά που απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία μια εβδομάδα νωρίτερα.

Τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Μηχανικών και Εργαζομένων στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία του District 837 «αξίζουν μια σύμβαση που να αντανακλά τις δεξιότητές τους, την αφοσίωσή τους και τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν στην άμυνα της χώρας μας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο επικεφαλής του District 837, Tom Boelling.

Η κομβική σημασία του District 837 για την αμερικανική άμυνα

Οι εργαζόμενοι του District 837 συναρμολογούν τα μαχητικά αεροσκάφη F-15 και F/A-18 της Boeing, το εκπαιδευτικό αεροσκάφος T-7 και το MQ-25, ένα ντρόουν εναέριου ανεφοδιασμού που αναπτύσσεται για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ.

Το τμήμα άμυνας της Boeing επεκτείνει τις εγκαταστάσεις παραγωγής στην περιοχή του Σαιντ Λούις για το νέο μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, το F-47A, μετά την ανάθεση της σύμβασης φέτος.