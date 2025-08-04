ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο πλανήτης σε αναβρασμό: Οι πολεμικές συγκρούσεις αυξάνονται διαρκώς – Ο «χάρτης» των εντάσεων
Ειδήσεις
22:00 - 04 Αυγ 2025

Ο πλανήτης σε αναβρασμό: Οι πολεμικές συγκρούσεις αυξάνονται διαρκώς – Ο «χάρτης» των εντάσεων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ενώ τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στις αιματηρές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Γάζα, ένας αυξανόμενος αριθμός πολεμικών εστιών φουντώνει αθόρυβα σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι παγκόσμιες εντάσεις δεν περιορίζονται πλέον σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις των υπερδυνάμεων, αλλά εκδηλώνονται με αυξανόμενη σφοδρότητα σε περιοχές με μακροχρόνια αστάθεια, συχνά μακριά από τους προβολείς των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Συγκρούσεις που μαίνονται σε όλο τον πλανήτη

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά μερικές από τις σοβαρότερες εν εξελίξει συγκρούσεις:

  • Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Σφοδρές μάχες στην ανατολική χώρα μεταξύ του στρατού και της αντάρτικης οργάνωσης M23 προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς και βαρβαρότητες κατά αμάχων, εν μέσω αποτυχημένων διεθνών μεσολαβήσεων.
    Σουδάν: Εμφύλιος πόλεμος από το 2023 μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχει διαλύσει τη χώρα, με μάχες στις πόλεις, εθνοκαθάρσεις στο Νταρφούρ και κατάρρευση των κρατικών υπηρεσιών.
    Μυανμάρ (Βιρμανία): Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, η χώρα έχει βυθιστεί σε πολυμέτωπο εμφύλιο, με εθνοτικές ομάδες και δημοκρατικές δυνάμεις να πολεμούν τον στρατό, που χρησιμοποιεί βία αδιακρίτως.
    Αιθιοπία: Αν και ο πόλεμος στο Τιγκράι έχει προσωρινά κοπάσει, νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στην περιφέρεια Άμχάρα και σε άλλες εθνοτικές περιοχές, με τον κρατικό μηχανισμό να αδυνατεί να επιβάλει ειρήνη.
    Σαχέλ (Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας): Ισλαμιστικές οργανώσεις έχουν μετατρέψει την περιοχή σε πεδίο καθημερινών επιθέσεων, ενώ στρατιωτικά καθεστώτα αντικατέστησαν δημοκρατικές κυβερνήσεις, δημιουργώντας συνθήκες ανομίας.
    Υεμένη: Ο πόλεμος μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης συνεχίζεται, με ξένες δυνάμεις (Ιράν, Σαουδική Αραβία) να παρεμβαίνουν και εκατομμύρια πολίτες να ζουν σε ανθρωπιστική καταστροφή.
    Συρία: Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, την εξουσία ανέλαβε ο ισλαμιστής Αλ Σάρα. Ωστόσο η βία δεν έχει εκλείψει μετά την πτώση του Άσαντ. Χριστιανικές και άλλες μειονότητες δέχονται συστηματικές επιθέσεις, ενώ η χώρα παραμένει διαιρεμένη.
    Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Παρά την εκδίωξη του αρμενικού πληθυσμού, η περιοχή διατηρείται σε καθεστώς εντάσεων, με τον κίνδυνο νέας εθνοτικής σύρραξης να παραμένει υπαρκτός.
    Ταϊλάνδη – Καμπότζη: Αψιμαχίες και μικρής κλίμακας συγκρούσεις καταγράφονται ξανά στην παραμεθόρια ζώνη κοντά στον ναό Πρέα Βιχεάρ, με εθνικιστική ρητορική να εντείνει την κατάσταση.
    Λιβύη: Η χώρα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ της κυβέρνησης στην Τρίπολη και των δυνάμεων του στρατηγού Χαφτάρ στην ανατολή. Περιοδικές μάχες, φυλετικές συγκρούσεις και παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων εμποδίζουν κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης.
    Ινδία – Πακιστάν: Η τρομοκρατική επίθεση στο Κασμίρ τον Απρίλιο 2025 πυροδότησε σοβαρή στρατιωτική σύρραξη μεταξύ των δύο πυρηνικών χωρών. Αεροπορικές επιδρομές, επιθέσεις με drone και εκατέρωθεν πλήγματα σε αμάχους προκάλεσαν μαζικούς εκτοπισμούς. Η σύγκρουση αποκλιμακώθηκε προσωρινά μετά από διεθνή παρέμβαση, ωστόσο οι διπλωματικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση και η ένταση παραμένει υψηλή.

Μια επικίνδυνη παγκόσμια συγκυρία

Ο κόσμος φαίνεται να επιστρέφει σε μια περίοδο πολλαπλών, ταυτόχρονων συγκρούσεων, όπου η διπλωματία υποχωρεί και η πολυπολικότητα ενισχύει τη ρευστότητα. Οι παγκόσμιες ισορροπίες μοιάζουν πιο εύθραυστες από ποτέ, αν λάβει κανείς υπόψιν τον απρόβλεπτο παράγοντα Τραμπ, τον σινοαμερικανικό ανταγωνισμό, τους Ευρωπαίους που επιχειρούν το τιτάνιο έργο της αναβάθμισης της άμυνάς τους και τον Πούτιν που επιμένει στους μαξιμαλιστικούς του στόχους στην Ουκρανία και η αδράνεια της διεθνούς κοινότητας μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες.

Επιπλέον οι περιφερειακές συγκρούσεις επηρεάζουν αναπόφευκτα και την Ευρώπη, ιδίως την Ελλάδα ως σταυροδρόμι των ηπείρων, καθώς όσο αυξάνονται οι εντάσεις, τόσο ενισχύονται τα προσφυγικά ρεύματα.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/08/2025 - 21:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνάντηση Παπασταύρου με Επιτετραμμένο των ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας
Πολιτική

Συνάντηση Παπασταύρου με Επιτετραμμένο των ΗΠΑ - Στο επίκεντρο η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ να τοποθετηθεί δημόσια για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ να τοποθετηθεί δημόσια για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Eurobank: Επίσημη έναρξη λειτουργίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας της στην Ινδία

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες
Ειδήσεις

Σουδάν: Επίθεση με drone σε αγορά – 28 νεκροί και 23 τραυματίες

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης
Ειδήσεις

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι
Ειδήσεις

ΗΑΕ: Επενδύσεις «μαμούθ» $5 δισ. στην Ινδία μετά τη συνάντηση με Μόντι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:32

Υπόθεση Κάστρο: «Κανείς δεν θα τον αγγίξει», λέει η κόρη του Ραούλ

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 23:23

Wall σε ράλι: Ρεκόρ για Dow και 8η συνεχόμενη ανοδική εβδομάδα για S&P 500

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:19

Ιράν: Βήματα προόδου στις συνομιλίες, αλλά το χάσμα παραμένει

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:15

Πολιτικό αδιέξοδο στη Δανία: Κατέρρευσαν και οι συνομιλίες για κεντροδεξιό συνασπισμό

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:11

Final Four: Ρεάλ Μαδρίτης–Ολυμπιακός στον μεγάλο τελικό της Αθήνας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 23:05

ΥΠΠΟ: Θερμή υποστήριξη της Ελλάδος στην UNESCO για το αίτημα οριστικής επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα

Εργασιακά
22/05/2026 - 22:50

Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 29 Μαΐου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:35

ΥΠΕΞ: Επαναπατρίστηκαν οι 19 Έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
22/05/2026 - 22:30

Παπαδοπούλου: Σε δημόσια διαβούλευση το μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στον Βόλο κόστους €59,6 εκατ.

Magazino
22/05/2026 - 22:18

Τι μαθαίνει ένα παιδί όταν ο γονέας του ζητά συγνώμη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 22:10

ΔΑΟΕ: Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες με το πρόσχημα «υπαλλήλου του ΔΕΔΔΗΕ» ή λογιστή

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/05/2026 - 21:55

ΑΑΔΕ: Αναδρομική υπαγωγή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ - Οδηγίες και διευκρινίσεις

Ναυτιλία
22/05/2026 - 21:35

Μελίνα Τραυλού: Η ελληνική ναυτιλία τιμά την Πριγκίπισσα Άννα

Magazino
22/05/2026 - 21:33

LEGO: Παρουσιάζει το Minas Tirith, το μεγαλύτερο σετ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών όλων των εποχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:25

Γαλλία: Επίσημη υποψηφιότητα Ατάλ για το Ελιζέ το 2027

Ειδήσεις
22/05/2026 - 21:01

ΗΠΑ: Παραιτήθηκε η διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών Τούλσι Γκάμπαρντ - Τραμπ: «Θα μας λείψει»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:50

Καθοριστικός ο ρόλος Ελλάδας και Αλβανίας σε ενέργεια και μεταφορές

ΕΜΠΟΡΙΟ
22/05/2026 - 20:30

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: «Το εμπόριο δεν αντέχει άλλο»

Ειδήσεις
22/05/2026 - 20:08

«Κλείδωσε» τον τελικό ο Ολυμπιακός: Σαρωτική νίκη επί της Φενερμπαχτσέ με 79-61

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:54

Ορκωμοσία Fed: Ο 11ος πρόεδρος, Κέβιν Γουόρς, υπόσχεται χαμηλότερο πληθωρισμό και υψηλότερη ανάπτυξη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ