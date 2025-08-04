Ο πλανήτης σε αναβρασμό: Οι πολεμικές συγκρούσεις αυξάνονται διαρκώς – Ο «χάρτης» των εντάσεων

Ενώ τα βλέμματα του κόσμου είναι στραμμένα στις αιματηρές συγκρούσεις στην Ουκρανία και στη Γάζα, ένας αυξανόμενος αριθμός πολεμικών εστιών φουντώνει αθόρυβα σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Οι παγκόσμιες εντάσεις δεν περιορίζονται πλέον σε γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις των υπερδυνάμεων, αλλά εκδηλώνονται με αυξανόμενη σφοδρότητα σε περιοχές με μακροχρόνια αστάθεια, συχνά μακριά από τους προβολείς των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Συγκρούσεις που μαίνονται σε όλο τον πλανήτη

Παρακάτω παρατίθενται συνοπτικά μερικές από τις σοβαρότερες εν εξελίξει συγκρούσεις:

Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Σφοδρές μάχες στην ανατολική χώρα μεταξύ του στρατού και της αντάρτικης οργάνωσης M23 προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς και βαρβαρότητες κατά αμάχων, εν μέσω αποτυχημένων διεθνών μεσολαβήσεων.

• Σουδάν: Εμφύλιος πόλεμος από το 2023 μεταξύ του στρατού και των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (RSF) έχει διαλύσει τη χώρα, με μάχες στις πόλεις, εθνοκαθάρσεις στο Νταρφούρ και κατάρρευση των κρατικών υπηρεσιών.

• Μυανμάρ (Βιρμανία): Μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021, η χώρα έχει βυθιστεί σε πολυμέτωπο εμφύλιο, με εθνοτικές ομάδες και δημοκρατικές δυνάμεις να πολεμούν τον στρατό, που χρησιμοποιεί βία αδιακρίτως.

• Αιθιοπία: Αν και ο πόλεμος στο Τιγκράι έχει προσωρινά κοπάσει, νέες συγκρούσεις ξέσπασαν στην περιφέρεια Άμχάρα και σε άλλες εθνοτικές περιοχές, με τον κρατικό μηχανισμό να αδυνατεί να επιβάλει ειρήνη.

• Σαχέλ (Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας): Ισλαμιστικές οργανώσεις έχουν μετατρέψει την περιοχή σε πεδίο καθημερινών επιθέσεων, ενώ στρατιωτικά καθεστώτα αντικατέστησαν δημοκρατικές κυβερνήσεις, δημιουργώντας συνθήκες ανομίας.

• Υεμένη: Ο πόλεμος μεταξύ των Χούθι και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης συνεχίζεται, με ξένες δυνάμεις (Ιράν, Σαουδική Αραβία) να παρεμβαίνουν και εκατομμύρια πολίτες να ζουν σε ανθρωπιστική καταστροφή.

• Συρία: Μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ, την εξουσία ανέλαβε ο ισλαμιστής Αλ Σάρα. Ωστόσο η βία δεν έχει εκλείψει μετά την πτώση του Άσαντ. Χριστιανικές και άλλες μειονότητες δέχονται συστηματικές επιθέσεις, ενώ η χώρα παραμένει διαιρεμένη.

• Ναγκόρνο-Καραμπάχ: Παρά την εκδίωξη του αρμενικού πληθυσμού, η περιοχή διατηρείται σε καθεστώς εντάσεων, με τον κίνδυνο νέας εθνοτικής σύρραξης να παραμένει υπαρκτός.

• Ταϊλάνδη – Καμπότζη: Αψιμαχίες και μικρής κλίμακας συγκρούσεις καταγράφονται ξανά στην παραμεθόρια ζώνη κοντά στον ναό Πρέα Βιχεάρ, με εθνικιστική ρητορική να εντείνει την κατάσταση.

• Λιβύη: Η χώρα παραμένει διαιρεμένη μεταξύ της κυβέρνησης στην Τρίπολη και των δυνάμεων του στρατηγού Χαφτάρ στην ανατολή. Περιοδικές μάχες, φυλετικές συγκρούσεις και παρεμβάσεις ξένων δυνάμεων εμποδίζουν κάθε προσπάθεια σταθεροποίησης.

• Ινδία – Πακιστάν: Η τρομοκρατική επίθεση στο Κασμίρ τον Απρίλιο 2025 πυροδότησε σοβαρή στρατιωτική σύρραξη μεταξύ των δύο πυρηνικών χωρών. Αεροπορικές επιδρομές, επιθέσεις με drone και εκατέρωθεν πλήγματα σε αμάχους προκάλεσαν μαζικούς εκτοπισμούς. Η σύγκρουση αποκλιμακώθηκε προσωρινά μετά από διεθνή παρέμβαση, ωστόσο οι διπλωματικές σχέσεις βρίσκονται σε κρίση και η ένταση παραμένει υψηλή.

Μια επικίνδυνη παγκόσμια συγκυρία

Ο κόσμος φαίνεται να επιστρέφει σε μια περίοδο πολλαπλών, ταυτόχρονων συγκρούσεων, όπου η διπλωματία υποχωρεί και η πολυπολικότητα ενισχύει τη ρευστότητα. Οι παγκόσμιες ισορροπίες μοιάζουν πιο εύθραυστες από ποτέ, αν λάβει κανείς υπόψιν τον απρόβλεπτο παράγοντα Τραμπ, τον σινοαμερικανικό ανταγωνισμό, τους Ευρωπαίους που επιχειρούν το τιτάνιο έργο της αναβάθμισης της άμυνάς τους και τον Πούτιν που επιμένει στους μαξιμαλιστικούς του στόχους στην Ουκρανία και η αδράνεια της διεθνούς κοινότητας μπορεί να έχει ολέθριες συνέπειες.

Επιπλέον οι περιφερειακές συγκρούσεις επηρεάζουν αναπόφευκτα και την Ευρώπη, ιδίως την Ελλάδα ως σταυροδρόμι των ηπείρων, καθώς όσο αυξάνονται οι εντάσεις, τόσο ενισχύονται τα προσφυγικά ρεύματα.