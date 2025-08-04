ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ να τοποθετηθεί δημόσια για τα δημοσιεύματα που εμπλέκουν στελέχη της στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ τη Δευτέρα (4/8) με αφορμή δημοσίευμα του ηλεκτρονικού τύπου, σύμφωνα με το οποίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας φέρεται να έχει εισπράξει 2,5 εκατ. σε επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ, καλώντας την κυβέρνηση να τοποθετηθεί δημόσια επί του θέματος.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας in.gr, η οικογένεια υποψήφιας βουλευτή στην Κοζάνη και Τομεάρχη της Νέας Δημοκρατίας φέρεται μαζί με την οικογένεια του συντρόφου της να έχουν εισπράξει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ σε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η σιωπή της Νέας Δημοκρατίας μπροστά σε επαναλαμβανόμενα δημοσιεύματα για το θέμα προκαλεί πολλά ερωτήματα, τη στιγμή μάλιστα που έχει κηρύξει τον ανένδοτο αγώνα απέναντι σε όσους χόρευαν στο κέντρο της πίστας στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία οφείλουν να τοποθετηθούν δημόσια.

Τι έχει συμβεί με την πολιτεύτρια τους; Υπάρχει ζήτημα ή όχι;

Τα ασυνήθιστα υψηλά ποσά πληρωμών που κάθε χρόνο αυξάνονται, έχουν ελεγχθεί;

Κυρία Σδούκου και κύριε Μαρινάκη, θα απαντήσετε ή περιμένετε το "αυτοματοποιημένο" σύστημα διαγραφών της Νέας Δημοκρατίας»;