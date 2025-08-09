Απάντηση Ζελένσκι σε πρόταση Τραμπ για «ανταλλαγή» εδαφών: Δεν θα παραδώσουμε γη στους κατακτητές

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε το Σάββατο (9/8) ότι οι συμπατριώτες του «δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές», μετά την πρόταση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι μια ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει κάποια «ανταλλαγή» εδαφών με τη Ρωσία.

«Η απάντηση στο εδαφικό ζήτημα της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη στο Σύνταγμα της Ουκρανίας», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στο Telegram. «Κανείς δεν θα και κανείς δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτό. Οι Ουκρανοί δεν θα παραχωρήσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Τα σχόλιά του ήρθαν μετά την ανακοίνωση του Τραμπ στο Truth Social ότι μια συνάντηση με τον Πούτιν είχε προγραμματιστεί για την επόμενη εβδομάδα στην Αλάσκα. Δεν έχει γίνει γνωστό εάν θα συμμετάσχει και ο Ζελένσκι.

Αργότερα την Παρασκευή, στο Λευκό Οίκο, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι έχουν γίνει συζητήσεις για πιθανή «ανταλλαγή» εδαφών μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ως μέρος μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. «Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο και... θα το συζητήσουμε είτε αργότερα είτε αύριο, ή όποτε αλλού».

Ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι οι Ρώσοι έχουν υποβάλει μια λίστα απαιτήσεων για πιθανή κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να εξασφαλίσουν την αποδοχή των Ουκρανών και των Ευρωπαίων συμμάχων.

Ωστόσο, στο μήνυμά του το Σάββατο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί χωρίς την Ουκρανία είναι «απόφαση κατά της ειρήνης», προσθέτοντας: «Δεν θα επιτύχουν τίποτα».