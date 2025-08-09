Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής
11:11 - 09 Αυγ 2025

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα δρομολόγια πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής

Reporter.gr Newsroom
Χωρίς προβλήματα πραγματοποιούνται σήμερα, Σάββατο (9/8) τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής, μετά το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων που έφτασαν τοπικά τα 9 μποφόρ και προκάλεσαν ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες.

Παρά τις ακυρώσεις, χιλιάδες εκδρομείς κατάφεραν τελικά να αναχωρήσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα της Παρασκευής (8/8). Ειδικότερα:

  • Από το λιμάνι του Πειραιά εκτελέστηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες.
  • Για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες.
  • Από το Λαύριο έφυγαν 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες.
  • Από τη Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες.

Τέλος, σύμφωνα με τη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να παραμείνουν καλές τις επόμενες ημέρες, διευκολύνοντας τις μετακινήσεις των τελευταίων εκδρομέων του Αυγούστου ενόψει Δεκαπενταύγουστου.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/08/2025 - 11:24
