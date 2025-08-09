Τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν
08:40 - 09 Αυγ 2025

Τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
Στις 15 Αυγούστου, στην Αλάσκα, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε μέσω Truth Social ότι η «πολυαναμενόμενη συνάντηση» του με τον Ρώσο ομόλογό του θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα, προσθέτοντας πως λεπτομέρειες για αυτό θα δημοσιοποιηθούν αργότερα.

Προφανώς, όμως, η συνάντηση γίνεται με φόντο το ουκρανικό και τον τερματισμό του πολέμου. Το θέμα είναι βέβαια, αν αυτό συμβεί, τι όροι θα τεθούν στην Ουκρανία.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους ηγέτες και τους Ουκρανούς αξιωματούχους σχετικά με ένα σχέδιο που προσέφερε ο Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο, σύμφωνα με δυτικούς αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το θέμα.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, ο Πούτιν απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει ολόκληρη την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς στη Ρωσία, καθώς και την Κριμαία, την οποία οι ρωσικές δυνάμεις προσάρτησαν παράνομα το 2014. Αυτό θα απαιτούσε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να διατάξει την απόσυρση των στρατευμάτων από τμήματα των περιοχών Λουχάνσκ και Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχονται από το Κίεβο, χαρίζοντας στη Ρωσία μια νίκη που ο στρατός της δεν μπόρεσε να επιτύχει στρατιωτικά από την έναρξη της πλήρους εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Μια τέτοι αέκβαση θα αποτελούσε σημαντική νίκη για τον Πούτιν, ο οποίος εδώ και καιρό επιδιώκει άμεσες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τους όρους τερματισμού του πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε, παραγκωνίζοντας την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της. Ο Ζελένσκι κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπος με μια δύσκολη συμφωνία, που θα τον υποχρεώνει να αποδεχτεί την απώλεια ουκρανικού εδάφους, ενώ η Ευρώπη φοβάται ότι θα μείνει να παρακολουθεί την εκεχειρία, ενώ ο Πούτιν ανασυγκροτεί τις δυνάμεις του.

Η Ρωσία θα σταματήσει την επίθεσή της στις περιοχές Χερσώνα και Ζαπορίζια της Ουκρανίας κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης στο πλαίσιο της συμφωνίας, ανέφεραν οι πηγές, προειδοποιώντας ότι οι όροι και τα σχέδια της συμφωνίας ενδέχεται ακόμη να τροποποιηθούν.

Δεν είναι σαφές εάν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να παραχωρήσει οποιοδήποτε έδαφος που κατέχει επί του παρόντος, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, του μεγαλύτερου στην Ευρώπη.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε αίτημα του Bloomberg για σχολιασμό, όπως και ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Η Ουκρανία επίσης δεν απάντησε.

Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία στοχεύει ουσιαστικά στο να παγώσει ο πόλεμος και να ανοίξει ο δρόμος για κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις για μια οριστική ειρηνευτική συμφωνία, ανέφεραν οι πηγές του πρακτορείου.

