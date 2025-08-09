Στο «ραντάρ» της ΡΑΑΕΥ τα νέα τιμολόγια και οι όροι παροχής πρόσθετων υπηρεσιών

Νέο τοπίο διαμορφώνεται στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο διάστημα, με την εισαγωγή δύο νέων κατηγοριών τιμολογίων – «πορτοκαλί» και «κόκκινα» – και το ενδεχόμενο κατάργησης των «πράσινων». Η κατάργηση αυτή συναντά εμπόδια, καθώς, παρά το γεγονός ότι τα «πράσινα» τιμολόγια είναι συνήθως ακριβότερα από τις εναλλακτικές επιλογές, σε αυτά παραμένουν περισσότεροι από 3 εκατ. καταναλωτές.

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στρέφει επίσης την προσοχή της στις πρόσθετες υπηρεσίες που ολοένα και περισσότεροι προμηθευτές προσφέρουν στους πελάτες τους, είτε με χρέωση είτε ως «δώρο». Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αυτές οι παροχές να λειτουργήσουν ως μέσο μακροχρόνιας δέσμευσης των καταναλωτών σε έναν προμηθευτή.

Σύμφωνα με το κείμενο διαβούλευσης του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ (επικεφαλής ο κ. Δ. Φούρλαρης), οι πρόσθετες υπηρεσίες – ανεξαρτήτως αν έχουν ενεργειακό χαρακτήρα ή όχι και αν παρέχονται δωρεάν ή με χρέωση – αποτελούν ξεχωριστό πεδίο δραστηριότητας, ανοικτό στον ανταγωνισμό και προσβάσιμο και σε άλλες επιχειρήσεις πέραν των προμηθευτών ρεύματος. Η ανάπτυξή τους δεν πρέπει να βασίζεται στην εκμετάλλευση των συμβατικών σχέσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Έτσι, ένα τιμολόγιο ρεύματος μπορεί να προσφέρεται «δεσμοποιημένο» με μια πρόσθετη υπηρεσία (π.χ. εγκατάσταση φωτοβολταϊκού ή αντλίας θερμότητας), χωρίς όμως αυτό να συνεπάγεται επιβολή ρητρών πρόωρης αποχώρησης λόγω της υπηρεσίας αυτής. Οι ρήτρες αφορούν αποκλειστικά την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και συνδέονται με το κόστος που αναλαμβάνει ο προμηθευτής για τη σταθερότητα της χρέωσης σε σχέση με τη χονδρεμπορική αγορά.

Όσον αφορά τα τιμολόγια, η ΡΑΑΕΥ προτείνει, πέρα από τα ήδη γνωστά «μπλε» (σταθερά), «κίτρινα» (κυμαινόμενα) και «πορτοκαλί» (δυναμικά, για καταναλωτές με «έξυπνο» μετρητή), την εισαγωγή των «κόκκινων» – ευέλικτων τιμολογίων. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Κλιμακωτή τιμολόγηση ανά επίπεδο κατανάλωσης, με σταθερή πάγια χρέωση ή/και τιμή προμήθειας για κάθε βαθμίδα, σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Σταθερή χρέωση (πάγια ή/και τιμή kWh) ανά εξάμηνο.

Συνδυασμό κλιμακωτής και εκτός βαθμίδας τιμολόγησης, με ξεχωριστές σταθερές χρεώσεις και τιμές.

Το ζητούμενο για τη ΡΑΑΕΥ είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και του ανταγωνισμού στην αγορά ρεύματος, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να αλλάζουν προμηθευτή χωρίς αδικαιολόγητους περιορισμούς.