Η Καστοριά ξανασυστήνεται στον κόσμο μέσα από την πρωτοβουλία «Travel Reimagined»
15:32 - 11 Αυγ 2025

Η Καστοριά είναι ο νέος προορισμός που εντάσσεται στην πρωτοβουλία «Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today», μέσα από την οποία ο Δήμος Καστοριάς και η Marketing Greece συνεργάζονται για την παραγωγή πρωτότυπου περιεχομένου.

Στο πλαίσιο αυτό, έξι σύντομα βίντεο (short-form videos) συστήνουν στο διεθνές ταξιδιωτικό κοινό τη μοναδική ταυτότητα της πόλης και αναδεικνύουν τις αυθεντικές εμπειρίες που μπορεί να απολαύσει ο επισκέπτης στην Καστοριά και την ευρύτερη περιοχή.

Κεντρικό στοιχείο και σήμα κατατεθέν του προορισμού είναι η λίμνη Ορεστιάδα, γύρω από την οποία ξεδιπλώνονται εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη με τον τόπο: μια βαρκάδα στα ήρεμα νερά της, ποδηλατάδα στη γυρολιμνιά – όπως αποκαλούν οι ντόπιοι τη διαδρομή γύρω από τη λίμνη – και περίπατος στις αρχοντικές συνοικίες του Ντολτσού και του Απόζαρι, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να αφηγείται ιστορίες.

Η ξενάγηση συνεχίζεται στον Νεολιθικό Οικισμό του Δισπηλιού, που μας ταξιδεύει στην αρχαία ιστορία του τόπου, στους εντυπωσιακούς καταρράκτες της Αγίας Άννας που αποκαλύπτουν τη δύναμη της φύσης, και ολοκληρώνεται με τις γεύσεις και τα αρώματα των τοπικών προϊόντων, προσφέροντας την πιο αυθεντική γευστική πινελιά.

Ο Νίκος Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της Marketing Greece, δήλωσε σχετικά: «Η νέα αυτή συνεργασία με τον Δήμο Καστοριάς, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Travel Reimagined | Tomorrow’s Content Today», προέκυψε από το κοινό μας όραμα να μοιραστούμε τη γοητεία του προορισμού με το διεθνές ταξιδιωτικό κοινό. Ένας αυθεντικός προορισμός που έχει τη δυνατότητα να κατακτήσει τον ταξιδιώτη και να του προσφέρει βιωματικές εμπειρίες ζωής».

Ο Ιωάννης Κορεντσίδης, Δήμαρχος Καστοριάς, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Marketing Greece αποτελεί ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την εξωστρέφεια του τόπου μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε με σύγχρονο και δημιουργικό τρόπο την αυθεντικότητα, τη φυσική ομορφιά, την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Η Καστοριά δεν είναι απλώς ένας ταξιδιωτικός προορισμός – είναι μια εμπειρία ζωής που αξίζει να τη ζήσει κάθε επισκέπτης. Στόχος μας είναι να επενδύουμε διαρκώς σε δράσεις που ενισχύουν την τουριστική μας ταυτότητα».

