UBS: Ο χρυσός ξαναλάμπει, το πετρέλαιο υποχωρεί – Οι αγορές σε εγρήγορση
Εμπορεύματα
15:42 - 11 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Καθώς οι αμερικανικές μετοχές συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία παρά τις έντονες γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι η αγορά παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UBS Global Wealth Management (11/8/2025), τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν υγιή, αλλά οι επενδυτές καλούνται να κινηθούν με στρατηγική ευελιξία ενόψει των συνεχιζόμενων εμπορικών αναταράξεων, των γεωπολιτικών προκλήσεων και της αβεβαιότητας στην οικονομική εικόνα. Ο Mark Haefele, Chief Investment Officer της UBS, σημειώνει χαρακτηριστικά:

«Όσοι έχουν ήδη τοποθετηθεί σε μετοχές σύμφωνα με τους στρατηγικούς τους δείκτες θα πρέπει να εξετάσουν βραχυπρόθεσμες στρατηγικές αντιστάθμισης, ενώ οι υποτοποθετημένοι μπορούν να προετοιμαστούν για αύξηση της έκθεσης σε περίπτωση διορθώσεων.»

Χρυσός: Το διαχρονικό καταφύγιο ξανακερδίζει έδαφος

Η αυξημένη αβεβαιότητα έχει στρέψει εκ νέου το ενδιαφέρον προς τον χρυσό. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές Wayne Gordon και Dominic Schnider της UBS, η ανάγκη για σταθερότητα οδηγεί χώρες εκτός G10 να ενισχύσουν τα αποθέματα τους σε χρυσό, ενώ τα υψηλά χρέη, ο πληθωρισμός και η γεωπολιτική ένταση ενισχύουν τον ρόλο του πολύτιμου μετάλλου ως μακροπρόθεσμο διαφοροποιητή χαρτοφυλακίου.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ, μάλιστα, φέρεται να εξετάζει διευκρινίσεις σχετικά με τους δασμούς στο χρυσό, κάτι που ενδέχεται να επιδράσει περαιτέρω στις αγορές.

Πετρέλαιο: Μικρή διόρθωση προβλέψεων λόγω υπερπροσφοράς

Στο μέτωπο της ενέργειας, η UBS προχώρησε σε μέτρια αναθεώρηση των προβλέψεών της για το πετρέλαιο. Παρότι το Brent αναμένεται να παραμείνει στα $68/βαρέλι έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στα $62 έως τα τέλη του 2025 και αρχές 2026.

Ο λόγος; Απρόσμενα υψηλή παραγωγή από χώρες της Νότιας Αμερικής (Βραζιλία, Γουιάνα) και ανθεκτική εξαγωγική δραστηριότητα από χώρες υπό κυρώσεις, όπως το Ιράν και η Βενεζουέλα. Επίσης, η Ινδική ζήτηση πετρελαίου απογοήτευσε, επηρεάζοντας τις προβλέψεις.

Ο αναλυτής Giovanni Staunovo εξηγεί:

«Αναμένουμε ότι το Brent θα παραμείνει στο εύρος $60–70/βαρέλι, με πιθανή υποχώρηση προς το κάτω όριο μέχρι το τέλος του έτους.»

Οικονομικά Δεδομένα: Προσοχή στην Ποιότητα των Πληροφοριών

Την ίδια ώρα, ο Chief Economist της UBS, Paul Donovan, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ποιότητα των οικονομικών στοιχείων που βασίζονται σε έρευνες. Η πτώση στη συμμετοχή των απαντήσεων και οι πολιτικές προκαταλήψεις των συμμετεχόντων ενδέχεται να δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις για την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

Επισημαίνει μάλιστα ότι νέες μορφές οικονομικής δραστηριότητας ενδέχεται να μην καταγράφονται πλήρως, γεγονός που απαιτεί πιο δυναμικές και ανεξάρτητες προσεγγίσεις στην ανάλυση δεδομένων.

Η εικόνα της αγοράς παραμένει σύνθετη: τα θεμελιώδη είναι ισχυρά, αλλά οι εξωτερικές πιέσεις – από γεωπολιτικά μέτωπα μέχρι την αξιοπιστία των δεδομένων – απαιτούν στρατηγική εγρήγορση και ευελιξία. Οι επενδυτές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην αισιοδοξία των αποδόσεων και στην ανάγκη για προστασία έναντι απρόβλεπτων εξελίξεων.

