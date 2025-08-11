Ήπιες μεταβολές στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο η γεωπολιτικές εξελίξεις
Ειδήσεις
19:01 - 11 Αυγ 2025

Ήπιες μεταβολές στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο η γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Με ήπιες μεταβολές και μεικτά πρόσημα έκλεισαν τη Δευτέρα (11/8) οι Ευρωαγορές, στην «πρεμιέρα» της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,09%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,49% στις 24.074,43 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 9.124,76 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,57% στις 7.698,52 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 0,07% στις 14.852,32 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 0,09% στις 41.585,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αποδυναμώθηκε κατά 0,46% στις 7.744,72 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές παρακολουθούν για άλλη μία συνεδρίαση τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων καθώς πλησιάζει η απευθείας συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου με στόχο την εύρεση μίας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης για το Ουκρανικό.

Κοινή δράση της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου με ντόπιους παραγωγούς – Το πλαίσιο
Τι ισχύει για τις πληρωμές και τις προσαυξήσεις των εργαζομένων την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου
Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σε άνοδο με «φόντο» την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν και το ράλι της αμυντικής βιομηχανίας
Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας
Υποχωρούν οι ευρωαγορές με το βλέμμα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ