Ήπιες μεταβολές στις Ευρωαγορές – Στο επίκεντρο η γεωπολιτικές εξελίξεις

Με ήπιες μεταβολές και μεικτά πρόσημα έκλεισαν τη Δευτέρα (11/8) οι Ευρωαγορές, στην «πρεμιέρα» της εβδομάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,09%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 0,49% στις 24.074,43 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 ενισχύθηκε κατά 0,32% στις 9.124,76 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 σημείωσε κέρδη 0,57% στις 7.698,52 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX σημείωσε άνοδο 0,07% στις 14.852,32 μονάδες, ο ιταλικός MIB κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά κατά 0,09% στις 41.585,00 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI αποδυναμώθηκε κατά 0,46% στις 7.744,72 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές παρακολουθούν για άλλη μία συνεδρίαση τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων καθώς πλησιάζει η απευθείας συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου με στόχο την εύρεση μίας αμοιβαίας αποδεκτής λύσης για το Ουκρανικό.