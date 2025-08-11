Τι ισχύει για τις πληρωμές και τις προσαυξήσεις των εργαζομένων την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου
Εργασιακά
18:33 - 11 Αυγ 2025

Reporter.gr Newsroom
Διευκρινήσεις για την αμοιβή των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, υποχρεωτική αργία βάσει του Ν. 4808/2021 και του ΠΔ 62/2025, δημοσίευσε η ΓΣΕΕΗ τη Δευτέρα (11/8), Κατά κανόνα, απαγορεύεται η εργασία εκτός εάν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα τις Κυριακές και αργίες.

Για επιχειρήσεις που παραμένουν κλειστές, οι αμειβόμενοι με ημερομίσθιο λαμβάνουν το κανονικό τους ημερομίσθιο χωρίς προσαυξήσεις, ενώ οι μισθωτοί πληρώνονται τον μηνιαίο μισθό τους χωρίς περαιτέρω υπολογισμούς.

Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα, οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

Εφόσον λαμβάνουν ημερομίσθιο, καταβάλλεται το σύνηθες ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για τις ώρες εργασίας.

Εφόσον λαμβάνουν μηνιαίο μισθό, εφαρμόζονται δύο διαφορετικά σενάρια:

Αν η επιχείρηση συνήθως δεν λειτουργεί τις Κυριακές/αργίες, αλλά θα λειτουργήσει στις 15 Αυγούστου, ο εργαζόμενος δικαιούται το 1/25 του μισθού του και επιπλέον 75% προσαύξηση επί του ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Αν η επιχείρηση λειτουργεί μόνιμα τις Κυριακές/αργίες, τότε καταβάλλεται μόνο προσαύξηση 75% επί του 1/25 του ημερομισθίου για τις ώρες απασχόλησης.

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
  • Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου παρέχεται νόμιμα πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση της αργίας και η προσαύξηση λόγω υπερεργασίας και νόμιμης υπερωρίας.
  • Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν θα πάρουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν θα προσμετρηθεί η ημέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
  • Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.
