Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - Στο επίκεντρο η αποκατάσταση του ελατοδάσους στην περιοχή Φενεού-Καστανιάς Κορινθίας

Στο επίκεντρο της σύσκεψης, που οργανώθηκε μόλις τρεις εβδομάδες μετά την καταστροφική πυρκαγιάπου έπληξε την περιοχή Φενεού-Καστανιάς Κοριν
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. ΣταύροςΠαπασταύρ
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών και Βουλευτής Κορινθίας κ. Χρίστος Δήμας, δήλωσε:
«Η φωτιά στην Καστανιά, στη Στυμφαλία, τον περασμένο μήνα ήταν καταστροφική. Όμως η σημερινή συνάντηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σηματοδοτεί την ανάγκη να δράσουμε συλλογικά και να διασφαλίσουμε το πώς θα αποκαταστήσουμε άμεσα το σύνολο των ζημιών και τον δασικό μας πλούτο. Η δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την επίτευξη αυτού του στόχου επιβεβαιώθηκε και σήμερα, ενώ ειδικότερα η ενεργή συμμετοχή στο εγχείρημα από την Τράπεζα Πειραιώς αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα. Παράλληλα, προχωρούν άμεσα όλες οι διαδικασίες ώστε να γίνουν τα απαραίτητα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα ώστε να προστατεύσουμε την περιοχή μας και φυσικά στην συνέχεια, να ξεκινήσουν οι αναδασώσεις».
Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Βουλευτής Κορινθίας κ. Νίκος Ταγαράς, δήλωσε: «Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρισκόμαστε σε απόλυτη εγρήγορση και θέτουμε σε εφαρμογή ολοκληρωμένο σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις για την αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής, σε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό ότι στην προσπάθεια αυτή η Πολιτεία έχει σύμμαχο τον ιδιωτικό τομέα και ειδικότερα την Τράπεζα Πειραιώς ως ανάδοχο για τα απαιτούμενα έργα άμεσης προτεραιότητας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως θεματοφύλακας του φυσικού πλούτου της χώρας μας, συντονίζει τους αρμόδιους φορείς για να επουλώσουμε τις πληγές που άφησαν πίσω τους οι πυρκαγιές».
Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Δημήτρης Πτωχός, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:
«Ο Φενεός, μια περιοχή με ξεχωριστό φυσικό πλούτο και ιδιαίτερη σημασία για την Κορινθία και ολόκληρη την Πελοπόννησο, υπέστη σοβαρές καταστροφές από την πρόσφατη πυρκαγιά. Οι πληγές στο περιβάλλον απαιτούν άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία της κεντρικής Κυβέρνησης, της τοπικής Αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα. Σήμερα, μέσα από αυτή τη συνεργασία ξεκινά ένα πρόγραμμα αποκατάστασης και αντιδιαβρωτικών έργων που δίνει ελπίδα και προοπτική. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις, προκειμένου η αποκατάσταση της περιοχής να προχωρήσει απρόσκοπτα και με ταχύτητα, καθώς και να προστατευθεί από μελλοντικούς κινδύνους. Θέλω να ευχαριστήσω τους Υπουργούς, κ. Σταύρο Παπασταύρου, κ. Χρίστο Δήμα, κ. Νίκο Ταγαρά, καθώς και την Τράπεζα Πειραιώς για την ουσιαστική συνεισφορά τους στην υλοποίηση του προγράμματος».
Τέλος, από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστος Μεγάλου, δήλωσε τα εξής: «Η Τράπεζα Πειραιώς, όπως έπραξε και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη, στέκεται έμπρακτα αρωγός στα έργα αποκατάστασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιοχή Φενεού Κορινθίας. Πρόκ