Ρούμπιο: Ο Τραμπ επιθυμεί να επιτύχει την παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία στις συνομιλίες με τον Πούτιν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8), αλλά μια ολοκληρωμένη λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις σχετικά με... εδαφικές διαφορές και διεκδικήσεις, και για το τι πολεμούν», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Όλα αυτά θα είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του Προέδρου είναι να επιτευχθεί κάποια παύση των εχθροπραξιών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συζητήσεις».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι όσο περισσότερο διαρκούν οι πόλεμοι, τόσο πιο δύσκολο είναι να τερματιστούν. «Και ακόμη και καθώς μιλάω υπάρχουν αλλαγές στο πεδίο της μάχης που έχουν αντίκτυπο σε αυτό που η μία πλευρά θεωρεί πλεονέκτημα και η άλλη όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, και για αυτό η κατάπαυση του πυρός είναι τόσο κρίσιμη», είπε.

«Αλλά θα δούμε τι είναι δυνατό αύριο. Ας δούμε πώς θα πάνε οι συνομιλίες. Είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να υπάρξει ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την επιτύχουμε, αλλά τελικά θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν».

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι προετοιμασίες για τη συνάντηση προχώρησαν «πολύ γρήγορα». Είπε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ είχε μιλήσει τέσσερις φορές στο τηλέφωνο με τον Πούτιν και «θεώρησε ότι ήταν σημαντικό να του μιλήσει τώρα προσωπικά, να τον κοιτάξει στα μάτια και να καταλάβει τι είναι δυνατό και τι όχι».

«Βλέπει μια ευκαιρία να συζητήσει για την επίτευξη της ειρήνης. Θα την εκμεταλλευτεί και, όπως είπε ο Πρόεδρος, αύριο κάποια στιγμή, πιθανώς πολύ νωρίς στη συνάντηση, θα μάθουμε αν κάτι είναι εφικτό ή όχι. Ελπίζουμε να είναι».