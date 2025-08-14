ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ρούμπιο: Ο Τραμπ επιθυμεί να επιτύχει την παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία στις συνομιλίες με τον Πούτιν
Ειδήσεις
19:07 - 14 Αυγ 2025

Ρούμπιο: Ο Τραμπ επιθυμεί να επιτύχει την παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία στις συνομιλίες με τον Πούτιν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15/8), αλλά μια ολοκληρωμένη λύση για τον πόλεμο θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Για να επιτευχθεί ειρήνη, νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις σχετικά με... εδαφικές διαφορές και διεκδικήσεις, και για το τι πολεμούν», δήλωσε ο Ρούμπιο στους δημοσιογράφους στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Όλα αυτά θα είναι μέρος ενός συνολικού σχεδίου. Αλλά νομίζω ότι η ελπίδα του Προέδρου είναι να επιτευχθεί κάποια παύση των εχθροπραξιών, ώστε να μπορέσουν να γίνουν αυτές οι συζητήσεις».

Ο Ρούμπιο δήλωσε ότι όσο περισσότερο διαρκούν οι πόλεμοι, τόσο πιο δύσκολο είναι να τερματιστούν. «Και ακόμη και καθώς μιλάω υπάρχουν αλλαγές στο πεδίο της μάχης που έχουν αντίκτυπο σε αυτό που η μία πλευρά θεωρεί πλεονέκτημα και η άλλη όχι. Αυτή είναι η πραγματικότητα των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, και για αυτό η κατάπαυση του πυρός είναι τόσο κρίσιμη», είπε.

«Αλλά θα δούμε τι είναι δυνατό αύριο. Ας δούμε πώς θα πάνε οι συνομιλίες. Είμαστε αισιόδοξοι. Θέλουμε να υπάρξει ειρήνη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την επιτύχουμε, αλλά τελικά θα εξαρτηθεί από την Ουκρανία και τη Ρωσία να συμφωνήσουν».

Ο Ρούμπιο είπε ότι οι προετοιμασίες για τη συνάντηση προχώρησαν «πολύ γρήγορα». Είπε ότι πιστεύει ότι ο Τραμπ είχε μιλήσει τέσσερις φορές στο τηλέφωνο με τον Πούτιν και «θεώρησε ότι ήταν σημαντικό να του μιλήσει τώρα προσωπικά, να τον κοιτάξει στα μάτια και να καταλάβει τι είναι δυνατό και τι όχι».

«Βλέπει μια ευκαιρία να συζητήσει για την επίτευξη της ειρήνης. Θα την εκμεταλλευτεί και, όπως είπε ο Πρόεδρος, αύριο κάποια στιγμή, πιθανώς πολύ νωρίς στη συνάντηση, θα μάθουμε αν κάτι είναι εφικτό ή όχι. Ελπίζουμε να είναι».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Περιμετρική Πατρών μετά τις πυρκαγιές
Ειδήσεις

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στην Περιμετρική Πατρών μετά τις πυρκαγιές

Μήλος: Συνελήφθησαν 17 υπάλληλοι του δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση
Ειδήσεις

Μήλος: Συνελήφθησαν 17 υπάλληλοι του δήμου για περιβαλλοντική ρύπανση

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στις 16 και 17 Αυγούστου
Ειδήσεις

Προσωρινές διακοπές κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου στις 16 και 17 Αυγούστου

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται
Ειδήσεις

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης
Ειδήσεις

ΥΠΕΞ Πακιστάν: Στην Ουάσιγκτον για τη συμφωνία με Ιράν – Τα αγκάθια της διαπραγμάτευσης

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ
Νομίσματα

Τραμπ σε… χαρτονόμισμα: Σχέδιο για $250 δολάρια με προεδρικό «άρωμα» στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
01/06/2026 - 22:40

Νέες «παλινωδίες» Τραμπ: Δε θα υπάρξει επέμβαση ισραηλινών στρατευμάτων στο Λίβανο - Οι συνομιλίες συνεχίζονται

Πολιτική
01/06/2026 - 22:00

Μητσοτάκης στα Ποσειδώνια: Η ναυτιλία στο επίκεντρο της αναπτυξιακής και γεωπολιτικής στρατηγικής της χώρας

Πολιτική
01/06/2026 - 21:33

Τσουκαλάς: Όχι στα πειράματα, όχι στη χαμένη ψήφο που κρατά ζωντανή τη ΝΔ

Επιχειρήσεις
01/06/2026 - 20:51

THEON: Ανακοίνωσε την εξασφάλιση νέων παραγγελιών ύψους €42 εκατ., με επιπλέον δικαιώματα αγοράς περίπου €27 εκατ.

Πολιτική
01/06/2026 - 20:31

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση της συνεργασίας με τη Βουλγαρία σε επενδύσεις, βιομηχανία, καινοτομία

Πολιτική
01/06/2026 - 20:06

Opinion Poll: Στο 30,5% η ΝΔ - Τσίπρας και Καρυστιανού ανατρέπουν το «σκηνικό» στην αντιπολίτευση

Πολιτική
01/06/2026 - 19:38

Μητσοτάκης: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί πολύτιμο εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο που πρέπει να προστατευθεί

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 19:24

Πτώση στις ευρωαγορές μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 19:00

Politico: Η Κύπρος ζητά εγγυήσεις για τις βρετανικές βάσεις – Ο παράγοντας Φάρατζ

Πολιτική
01/06/2026 - 18:55

Βολές Ράμα κατά ΥΠΕΞ και Τσίπρα για το Ζβέρνετς – «Μισές αλήθειες» και αιχμές για την ελληνική μειονότητα

Υγεία
01/06/2026 - 18:28

Γιατί ο καρκίνος στους νέους αυξήθηκε κατά 80% – Ο ρόλος του ύπνου

Πολιτική
01/06/2026 - 18:05

ΠΑΣΟΚ: Νέο εσωκομματικό αγκάθι για τον Ανδρουλάκη το «φλερτ» Δούκα με Τσίπρα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/06/2026 - 17:43

Zeekr: Πέντε χρόνια τεχνολογικής καινοτομίας και δυναμικής παγκόσμιας ανάπτυξης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 17:25

Ευρωπαϊκή άμυνα: Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:56

Ιράν: Διακόπτει τις επαφές με ΗΠΑ και απειλεί με πλήρες κλείσιμο του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
01/06/2026 - 16:44

Απώλειες στη Wall Street – Τα βλέμματα στραμμένα στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:37

Τραμπ για Ιράν: Καθίστε, χαλαρώστε και στο τέλος όλα θα πάνε… καλά

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:30

ΕΕ: Στο τραπέζι το «πάγωμα» του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Θρήνος στο ελληνικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο Μάριος Οικονόμου

Ειδήσεις
01/06/2026 - 16:08

Μανιάτης για τα επεισόδια στην Αλβανία: Να προστατευτούν οι ελληνικές μειονοτικές περιουσίες

Ναυτιλία
01/06/2026 - 15:57

Από την Ελλάδα στην Times Square: Το μήνυμα στον NASDAQ Tower για τα «Ποσειδώνια»

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:55

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι πρώτοι 7 κατηγορούμενοι στη Θεσσαλονίκη

Πολιτική
01/06/2026 - 15:45

 Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:37

Ερώτηση Μανιάτη στην Κομισιόν για τα ενεργειακά έργα στη Δυτική Μακεδονία

Οικονομία
01/06/2026 - 15:33

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Ειδήσεις
01/06/2026 - 15:24

Ιράν προς Τραμπ: Κάθε επιλογή έχει το τίμημά της – Αιχμές για παραβίαση της εκεχειρίας

Νομίσματα
01/06/2026 - 14:58

Ο Ιούνιος μπήκε με απώλειες στα crypto – Σενάρια και προκλήσεις για το Bitcoin

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:45

Γερμανία: Πάνω από τους μισούς εργαζομένους ζητούν λιγότερες ώρες εργασίας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 14:13

Τουριστικό σκάφος εμβόλισε αλιευτικό έξω από τη Μαρίνα Ζέας

Ειδήσεις
01/06/2026 - 13:57

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον ανακριτή 17 συλληφθέντες για απάτες €4,5 εκατ. ευρώ στη Βόρεια Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ