Ρωσία: Ελπίδες για συνέχιση των επαφών με Γουίτκοφ και Κούσνερ για το ουκρανικό

Πιο αναλυτικά, όπως μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο χρόνος της επόμενης πιθανής επίσκεψης των δύο Αμερικανών αξιωματούχων.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι παραμένει αβέβαιο πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος επαφών.
Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου -ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια- έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν κύματα αντιποίνων σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.