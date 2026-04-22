Ρωσία: Ελπίδες για συνέχιση των επαφών με Γουίτκοφ και Κούσνερ για το ουκρανικό

Το Κρεμλίνο εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ θα συνεχίσουν τις επισκέψεις τους στη Ρωσία, στο πλαίσιο των επαφών για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία σχετικά με την Ουκρανία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Πιο αναλυτικά, όπως μετέδωσε το RIA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δεν έχει ακόμη καθοριστεί ο χρόνος της επόμενης πιθανής επίσκεψης των δύο Αμερικανών αξιωματούχων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πεσκόφ σημείωσε ότι παραμένει αβέβαιο πότε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος επαφών.

Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες υπό αμερικανική διαμεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου -ο οποίος διαρκεί πλέον πάνω από τέσσερα χρόνια- έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν κύματα αντιποίνων σε διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής.