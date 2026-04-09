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O Ρούτε θεωρεί πως ο Τραμπ άδικα «γκρινιάζει» για τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ
Ειδήσεις
20:15 - 09 Απρ 2026

O Ρούτε θεωρεί πως ο Τραμπ άδικα «γκρινιάζει» για τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε σήμερα 9/4 ότι τα κράτη μέλη ανταποκρίνονται πλήρως στα αιτήματα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για ενίσχυση της στρατιωτικής συμμαχίας, παρά το γεγονός ότι ορισμένα αρχικά παρουσίασαν μικρή καθυστέρηση στην παροχή υποστήριξης στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν.

«Όταν χρειάστηκε να προσφέρουν υλικοτεχνική και άλλου είδους υποστήριξη για τις επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, κάποιοι σύμμαχοι κινήθηκαν πιο αργά από το αναμενόμενο», ανέφερε ο Ρούτε σε ομιλία του στην Ουάσινγκτον. «Για να είμαστε δίκαιοι, πολλοί εκ των συμμάχων αιφνιδιάστηκαν και οι ίδιοι. Ο πρόεδρος Τραμπ επέλεξε να μην τους ενημερώσει εκ των προτέρων, προκειμένου να διατηρήσει το στοιχείο της έκπληξης στις αρχικές αεροπορικές επιδρομές».

Ωστόσο, όπως τόνισε, η εικόνα σήμερα στην Ευρώπη είναι διαφορετική: «Οι σύμμαχοι παρέχουν πλέον σημαντική υποστήριξη. Σχεδόν χωρίς εξαίρεση, ανταποκρίνονται στα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και στα αιτήματα του προέδρου Τραμπ».

Τα σχόλια του Ρούτε ήρθαν μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ την Τετάρτη. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε ορισμένες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένει συγκεκριμένες δεσμεύσεις τις επόμενες ημέρες για την ασφάλεια των Στενών του Ορμούζ, ενώ το γερμανικό περιοδικό Spiegel, επικαλούμενο Ευρωπαίους διπλωμάτες, έκανε λόγο ακόμη και για τελεσίγραφο εκ μέρους των ΗΠΑ.

Η δυσαρέσκια Τραμπ για το ΝΑΤΟ

Όπως είχε γίνει γνωστό πριν την συνάντηση του Τραμπ με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο Λευκός Οίκος εξετάζει ένα σχέδιο για να τιμωρήσει ορισμένα μέλη της συμμαχίας του ΝΑΤΟ που ο Ντόνλντ Τραμπ θεωρεί ότι δεν ήταν αρκετά υποστηρικτικά προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

«Είναι αρκετά λυπηρό το ότι το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη του στον αμερικανικό λαό τις τελευταίες έξι εβδομάδες, όταν είναι ο αμερικανικός λαός που χρηματοδοτεί την άμυνά τους», δήλωσε την Τετάρτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/04/2026 - 21:07
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