Στον δρόμο για την Αλάσκα ο Τραμπ για τη συνάντηση με Πούτιν – «Υψηλά τα διακυβεύματα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε για το Άνκορατζ της Αλάσκας. Ο 79χρονος έφυγε νωρίς το πρωί (τοπική ώρα) από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον και επιβιβάστηκε λίγο αργότερα στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «υψηλό διακύβευμα» ενόψει της σημερινής, καθοριστικής συνόδου κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social.

Η συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας αναμένεται να ξεκινήσει επίσημα στις 11 το πρωί, τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας), δίνοντας το έναυσμα για έναν μαραθώνιο επαφών, που θα περιλαμβάνει τόσο κατ’ ιδίαν συνομιλίες των δύο ηγετών όσο και διευρυμένες συζητήσεις με τη συμμετοχή συμβούλων και αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η σύνοδος αναμένεται να διαρκέσει περίπου επτά ώρες. Στο τέλος των διαβουλεύσεων προβλέπεται κοινή συνέντευξη Τύπου, κατά την οποία οι δύο πρόεδροι θα παρουσιάσουν τα βασικά σημεία των συνομιλιών τους. Ωστόσο, το τελικό χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις ανάγκες της ημέρας, όπως συμβαίνει συχνά σε διπλωματικό επίπεδο.