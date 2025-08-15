Η Credia Bank προχωρά στην εξαγορά της HSBC Μάλτας

Η Credia Bank (πρώην Attica Bank) ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε αποκλειστικά συζητήσεις για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Η Credia Bank με επίσημη ανακοίνωσή της επιβεβαιώνει ότι έχει εισέλθει σε αποκλειστικές συζητήσεις με την HSBC Holdings plc (“HSBC”) και έχει επιλεγεί ως προτιμητέος επενδυτής αναφορικά με τη δυνητική απόκτηση ποσοστού 70.03% κυριότητας HSBC στην HSBC Bank Malta p.l.c. («HSBC Malta»).

Σημειώνεται πως «κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης δεν έχει συναφθεί συμφωνία και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οι διενεργούμενες συζητήσεις θα καταλήξουν στην κατάρτιση οριστικής συμφωνίας συναλλαγής. Τυχόν δυνητική συναλλαγή θα τελεί υπό όρους, μεταξύ των οποίων και η λήψη εποπτικών εγκρίσεων από την Αρχή Οικονομικών Υπηρεσιών Μάλτας (MFSA), την Τράπεζα της Ελλάδος και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες μέχρι την ολοκλήρωσή της».

Πρόκειται για την πρώτη διεθνή κίνηση της Credia Bank, έναν χρόνο μετά την εξυγίανση από την Thrivest Ηolding των Αλέξανδρου Εξάρχου, Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη, που είναι και ο κύριος μέτοχος και από το ΤΧΣ.

Η HSBC Μάλτας έχει ενεργητικό περίπου 5 δισ. ευρώ, το μεριδιο αγοράς της φτάνει το 20% και καθαρά κέρδη 90,45 εκατ. ευρώ το 2024, αυξημένα κατά 8,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.