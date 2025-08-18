Αρχίζει και σχηματίζεται ένα πλαίσιο συμφωνίας για την Ουκρανία - Τα βασικά κομμάτια στο παζλ

Η... αποδελτίωση των δηλώσεων που έγιναν το Σαββατοκύριακο -από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Πούτιν μέχρι και σήμερα- δίνουν μία πρώτη εικόνα για το παζλ της διαφαινόμενης συμφωνίας ειρήνης για την Ουκρανία.

Ασφαλώς, το να τελειώσει ο πόλεμος είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, ωστόσο, αυτή τη στιγμή έχουμε μία εικόνα σχετικά με το τι θα μπορούσε να περιλαμβάνει η λύση για το ουκρανικό και η αμερικανική πλευρά πιέζει για να προχωρήσουν τα πράγματα γρήγορα, έστω κι αν η Ουκρανία θυσιάσει την εδαφική της ακεραιότητα.

Καταρχάς, πρέπει να σημειωθεί πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν, με την παρουσία του στην Αλάσκα, κατάφερε να επιβάλλει ένα μίνιμουμ κερδών για τον ίδιο, καθώς είναι ξεκάθαρο πως δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει συμφωνία χωρίς η Ρωσία να πάρει κάποια από τα ουκρανικά εδάφη που διεκδικεί.

Επίσης, ο Ρώσος πρόεδρος «ανταλλάσσει» ουσιαστικά εγγυήσεις ασφαλείας για να πάρει εδάφη αλλά και δεσμεύσεις που θα αποτρέπουν την είσοδο της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Διαφορετικά, απλώς θα συνεχίσει τον πόλεμο κι αν η Ουκρανία δεν έχει τη στήριξη των ΗΠΑ, τότε μπορεί να χάσει πολλά περισσότερα.

Βαρόμετρο οι εγγυήσεις ασφαλείας

Σε κάθε περίπτωση, από τις δηλώσεις που έγιναν το Σαββατοκύριακο από κορυφαίοτς αξιωματούχους, προκύπτει ξεκάθαρα πως «βαρόμετρο» για την όποια συμφωνία είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας. Οι υποχωρήσεις που καλείται να κάνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά και οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να δικαιολογήσουν μία συνθηκολόγηση με τον Πούτιν δεν μπορούν παρά να περιλαμβάνουν μία ισχυρή εξασφάλιση για το μέλλον. Πως δηλαδή η Ρωσία δεν θα συνεχίσει την επεκτατική της πολιτική δια της βίας.

Ενδεικτικά, αναφερόμενος στη συνάντηση που θα έχουν ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες με τον Ντόναλντ Τραμπ τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η ομάδα θα καλέσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ να τοποθετηθεί σχετικά με το πόσο μακριά είναι διατεθειμένος να φτάσει όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

«Αν δείξουμε αδυναμία σήμερα απέναντι στη Ρωσία, στρώνουμε το έδαφος για μελλοντικές συγκρούσεις», τόνισε ο Μακρόν. Θυμίζουμε πως ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε στείλει μήνυμα στην Ευρώπη μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας να μην "υπονομεύσει" τη συμφωνία.

Νωρίτερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραχώρησε συνέντευξη Τύπου από κοινού με την επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και δήλωσε πως το Σύνταγμα της Ουκρανίας απαγορεύει την παραχώρηση εδαφών. Άφησε βέβαια ανοιχτό το ενδεχόμενο να δεχθεί συμφωνία ειρήνης με βάση τη σημερινή γραμμή του μετώπου, όπου φυσικά η Ρωσία έχει καταλάβει ουκρανικά εδάφη.

Η Φον ντερ Λάιεν από τη μεριά της ΕΕ στάθηκε ιδιαίτερα στις εγγυήσεις ασφαλείας που πρέπει να κατοχυρωθούν, τόσο για την Ουκρανία, όσο και για ολόκληρη την ΕΕ.

Την ώρα της συνέντευξης Τύπου, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε αναρτήσεις στα social media, απορρίποντας τις κατηγορίες αμερικανικών ΜΜΕ πως ενέδωσε στις πιέσεις του Πούτιν και δήλωσε πως υπάρχει μεγάλη πρόοδος στις διαπραγματεύσεις.

Προστασία τύπου «Άρθρου 5» και Ντονμπάς

Σχεδόν ταυτόχρονα, ο Στίβεν Γουίτκοφ δήλωσε πως «συμφωνήσαμε σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας που θα περιέγραφα ως αλλαγές στο παιχνίδι». Έκανε λόγο για εγγύηση ασφαλείας ως προστασία τύπου «Άρθρου 5» έναντι περαιτέρω ρωσικής εισβολής.

Είπε ακόμα ότι ο Πούτιν συμφώνησε σε «νομοθετική δέσμευση» από τη Ρωσία να μην εισέλθει σε κανένα άλλο έδαφος, στην Ουκρανία ή αλλού στην Ευρώπη, ως μέρος μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Οι δηλώσεις αυτές πρέπει βέβαια να πάρουν σάρκα και οστά, ενώ παράλληλα ο Πούτιν δεν συμφωνεί σε εκεχειρία και θέτει ως αδιαπραγμάτευτο όρο να πάρει η Ρωσία το Ντονμπάς.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν την εικόνα μιας πιθανής συμφωνίας. Η Ρωσία μπορεί να πάρει τα εδάφη που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα, αρκεί να βρεθεί τρόπος να εξασφαλιστεί μία μακροχρόνια ειρήνη στην περιοχή. Με δεδομένες τις κακές σχέσεις Ρωσίας – ΕΕ, η παρουσία των ΗΠΑ σε μία τέτοια προσπάθεια είναι απολύτως απαραίτητη.

Να σημειωθεί βέβαια πως ο Πούτιν για την ώρα δεν έχει αναφέρει καν τη λέξη εκεχειρία και συνεχίζει να πιέζει τον ουκρανικό στρατό για να καταλάβει επιπλέον εδάφη. Αυτό ασκεί επιπλέον πίεση στη μεριά ΕΕ και Ουκρανίας να «τρέξει» τη συμφωνία. Ο Τραμπ πιέζει επίσης προς την ίδια κατεύθυνση και δεν κρύβει πως θα ήθελε ακόμα και εντός της εβδομάδας να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι οι Πούτιν και Ζελένσκι.