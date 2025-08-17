Μεγάλες διαδηλώσεις στο Ισραήλ: «Μετατρέψατε τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο»

Σχεδόν 500.000 Ισραηλινοί διαδήλωσαν το βράδυ της Κυριακής (17/8) στο Τελ Αβίβ ζητώντας από την κυβέρνηση Νετανιάχου να προχωρήσει σε συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα η οποία θα εγγυάται την απελευθέρωση των ομήρων.

«Σταματήστε τον πόλεμο και φέρτε τους πίσω», ήταν το κεντρικό σύνθημα σε κεντρική πλατεία του Τελ-Αβίβ, όπου οι οικογένειες συναντώνται εδώ και σχεδόν δύο χρόνια για να απαιτήσουν την απελευθέρωση των ανθρώπων τους που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», είπε απευθυνόμενη στο πλήθιος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν φωτογραφίες των ομήρων, ισραηλινές σημαίες και κίτρινες σημαίες, χρώμα σύμβολο των ομήρων. «Ειρήνη τώρα», «Φέρτε τον πίσω στο σπίτι», έγραφαν τα πλακάτ κάτω από τις φωτογραφίες των 49 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα, 27 από τους οποίους θεωρούνται νεκροί από το στρατό.

«Αυτοί που σήμερα ζητούν να μπει τέλος στον πόλεμο χωρίς την ήττα της Χαμάς (…) ενισχύουν τη θέση της Χαμάς και απομακρύνουν την απελευθέρωση των ομήρων μας (…)», κατήγγειλε ο Νετανιάχου στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.