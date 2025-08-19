Axios: Ο Πούτιν θέλει εγγυητή την Κίνα - Σε ρόλο κλειδί ο Ρούμπιο

Πληροφορίες σχετικά με το πώς θα προχωρήσουν οι συνομιλίες για το ουκρανικό μεταδίδει το Axios.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο θα ηγηθεί, σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, των συνομιλιών για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύθηκε για παροχή αμερικανικής αεροπορικής υποστήριξης.

Ειδικότερα, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ανώτεροι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ, την Ουκρανία και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες αναμένεται τις επόμενες ημέρες να επεξεργαστούν μια λεπτομερή πρόταση για εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, οι οποίες πιθανότατα θα περιλαμβάνουν και την παροχή αμερικανικής αεροπορικής ισχύος.

Σύμφωνα με το Axios, συγκροτήθηκε κοινή επιτροπή ΗΠΑ-Ευρώπης-Ουκρανίας, με επικεφαλής τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, η οποία θα καταρτίσει το τελικό σχέδιο. «Τις επόμενες μέρες όλοι θα δουλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να έχουμε καθαρή αρχιτεκτονική», είπε Ουκρανός αξιωματούχος.