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Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο
Magazino
18:25 - 19 Αυγ 2025

Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου στο Εθνικό Θέατρο

Reporter.gr Newsroom
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Το Εθνικό Θέατρο, σε συνεργασία με το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και το Κυπριακό Κέντρο Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ), και με τη στήριξη του Σπιτιού της Κύπρου στην Αθήνα, διοργανώνει για τρίτη χρονιά, από τις 10 έως τις 17 Σεπτεμβρίου την «Εβδομάδα Κυπριακού Θεάτρου». 

Τρεις κυπριακές παραγωγές, που γνώρισαν ιδιαίτερη επιτυχία κατά την παρουσίασή τους στην Κύπρο το 2024, θα φιλοξενηθούν στις σκηνές του Κτηρίου Τσίλλερ, με στόχο την προβολή της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής δημιουργίας στον ελλαδικό χώρο, την ενίσχυση της εξωστρέφειας των κυπριακών θεατρικών παραγωγών, καθώς και τη διαμόρφωση ενός γόνιμου ελληνοκυπριακού καλλιτεχνικού διαλόγου.

Ο κύκλος των φετινών παραστάσεων ξεκινά στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου, στην Κεντρική Σκηνή του Κτηρίου Τσίλλερ, με την παραγωγή Εκ κοιλίας Μητρός μου, του βραβευμένου Κύπριου συγγραφέα Κώστα Μαννούρη, σε σκηνοθεσία Βαρνάβα Κυριαζή και παραγωγή του Σατιρικού Θεάτρου. Ερμηνεύουν οι Δέσποινα Μπεμπεδέλη και Βαρνάβας Κυριαζής.

Ακολουθεί, στις 12 Σεπτεμβρίου, στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος», η παράσταση Σκακιστική Νουβέλα του Στέφαν Τσβάιχ, σε παραγωγή της Αudere Productions. Ένα έργο βασισμένο στο ομώνυμο εμβληματικό μυθιστόρημα του Αυστριακού συγγραφέα, σε διασκευή και σκηνοθεσία Άντρης Ηρακλέους και Σοφίας Μαυρομιχάλη, με τον Αντρέα Κουτσόφτα επί σκηνής.

Η φετινή διοργάνωση ολοκληρώνεται στις 17 Σεπτεμβρίου στη Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος, με τη δραματοποιημένη εκδοχή του κλασικού, αυτοβιογραφικού διηγήματος του Γεώργιου Βιζυηνού, Το αμάρτημα της μητρός μου, σε διασκευή και σκηνοθεσία της Μαρίνας Βρόντη και παραγωγή της Εταιρείας Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού (ΕΘΑΛ). Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Θανάσης Ιωάννου, Κωνσταντίνα Ξενοφώντος και Παναγιώτα Παπαγεωργίου ως Χορός αρχαίου δράματος. Επί σκηνής και ο μουσικός Γιώργος Καλογήρου.

Πρόγραμμα

Τετάρτη, 10 & Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου

ΕΚ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Κώστα Μαννούρη

Σκηνοθεσία: Βαρνάβας Κυριαζής

Παραγωγή: Σατιρικό Θέατρο

Κεντρική Σκηνή Κτηρίου Τσίλλερ

* Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΝΟΥΒΕΛΑ του Στέφαν Τσβάιχ

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Άντρη Ηρακλέους και Σοφία Μαυρομιχάλη

Παραγωγή: Audere Productions

Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

* Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου

ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ του Γεώργιου Βιζυηνού

Διασκευή - Σκηνοθεσία: Μαρίνα Βρόντη

Παραγωγή: Εταιρεία Θεατρικής Ανάπτυξης Λεμεσού

Νέα Σκηνή «Νίκος Κούρκουλος»

* Η παράσταση είναι κατάλληλη για άτομα άνω των 12 ετών

Πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 21:00

Τιμές εισιτηρίων: 15€ γενική είσοδος, 10€ φοιτητές, σπουδαστές, άνεργοι, άνω των 65, ΑμεΑ

Προπώληση εισιτηρίων: Ticketservices | Τηλεφωνικά: 210 72 34 567 & online: www.ticketservices.gr

Ταμείο Εθνικού Θεάτρου: Κτήριο Τσίλλερ

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