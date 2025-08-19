Συνελήφθη 57χρονος στη Λέσβο που ομολόγησε τέσσερις εμπρησμούς

Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε στις έρευνες για τις αλλεπάλληλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί πρόσφατα στη Λέσβο, καθώς κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) προχώρησε στην προσαγωγή ενός 57χρονου, ο οποίος ομολόγησε κατά τη διάρκεια της προανακριτικής διαδικασίας τέσσερις εμπρησμούς που έλαβαν χώρα την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου στο νησί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, πρόκειται για τρεις πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους και μία σε νταλίκα φορτωμένη με περίπου 400 μπάλες άχυρου, προκαλώντας σημαντικές ζημιές και την κινητοποίηση μεγάλων δυνάμεων της Πυροσβεστικής. Ο 57χρονος εντοπίστηκε χάρη σε έρευνα του κλιμακίου της ΔΑΕΕ, με τη συνδρομή αστυνομικών της Ασφάλειας, οι οποίοι εξασφάλισαν βίντεο και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Κατά την ανάκριση, ο κατηγορούμενος ομολόγησε ότι δύο από τις πυρκαγιές τις έβαλε το πρωί της 15ης Αυγούστου από αντεκδίκηση προς δύο συντοπίτες του σε χωράφια που είχαν νοικιάσει. Την τρίτη πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο, ισχυρίστηκε ότι την προκάλεσε το βράδυ «σε κατάσταση έντονης αναστάτωσης», ενώ την τέταρτη, στη νταλίκα, την έθεσε για να αποπροσανατολίσει τις έρευνες.

Η υπόθεση δεν εμπίπτει στα όρια του αυτοφώρου, ωστόσο η δικογραφία θα υποβληθεί άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα για περαιτέρω ενέργειες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για τον δεύτερο κατηγορούμενο για εμπρησμό φέτος στη Λέσβο. Τον Ιούλιο, υπάλληλοι της ΔΑΕΕ είχαν εντοπίσει έναν 35χρονο, ο οποίος ομολόγησε εμπρησμό δασικής έκτασης στο Σκαλοχώρι, προκαλώντας καταστροφή περίπου 160 στρεμμάτων, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, και ορίστηκε τακτική δικάσιμος.