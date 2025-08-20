Λαγκάρντ: Αργοί ρυθμοί ανάπτυξης στην ευρωζώνη – Η αβεβαιότητα στο εμπόριο παραμένει

Η οικονομία της ευρωζώνης αναμένεται να αναπτυχθεί με βραδύτερο ρυθμό κατά το τρέχον τρίμηνο, καθώς η αβεβαιότητα γύρω από το παγκόσμιο εμπόριο παραμένει, παρά τις πρόσφατες συμφωνίες με τις ΗΠΑ που μετρίασαν κάπως τις ανησυχίες, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Κατά την ομιλία της στη Γενεύη, η Λαγκάρντ ανέφερε πως ο ισχύων δασμός 15% για τα περισσότερα ευρωπαϊκά προϊόντα ξεπερνά ελαφρώς το επίπεδο που είχε προβλέψει η ΕΚΤ τον Ιούνιο, αλλά παραμένει «πολύ κάτω» από το χειρότερο σενάριο που είχε εξεταστεί.

«Οι πρόσφατες εμπορικές συμφωνίες έχουν μειώσει, αλλά σίγουρα δεν έχουν εξαλείψει, την παγκόσμια αβεβαιότητα, η οποία παραμένει λόγω ενός απρόβλεπτου πολιτικού περιβάλλοντος», δήλωσε η ίδια σύμφωνα με το Bloomberg, προσθέτοντας: «Η αβεβαιότητα συνεχίζεται καθώς οι ειδικοί δασμοί σε φαρμακευτικά προϊόντα και ημιαγωγούς παραμένουν ασαφείς».

Πρόκειται για τα πρώτα της σχόλια μετά την πρόσφατη εμπορική συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η ΕΚΤ αναμένεται να διατηρήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στη συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου, παρατείνοντας την παύση που ξεκίνησε τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από ένα έτος συνεχών μειώσεων.

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι θεωρούν ότι τα επιτόκια βρίσκονται πλέον σε ουδέτερο επίπεδο — ούτε περιοριστικό ούτε επεκτατικό για την οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, ορισμένοι υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο περαιτέρω μειώσεων.

«Το προσωπικό της ΕΚΤ θα λάβει υπόψη τις επιπτώσεις της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ στην οικονομία της ευρωζώνης στις προβλέψεις του Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα δώσουν το guidance για τις αποφάσεις μας τους επόμενους μήνες», δήλωσε η Λαγκάρντ.

Σημειώνεται ότι παρά το αντίξοο διεθνές περιβάλλον, η οικονομία των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης κατέγραψε απρόσμενη αύξηση 0,1% το δεύτερο τρίμηνο του έτους, δείχνοντας ανθεκτικότητα, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει κοντά στον στόχο της ΕΚΤ στο 2%.

«Η οικονομία της ευρωζώνης επέδειξε ανθεκτικότητα φέτος, παρά το απαιτητικό παγκόσμιο περιβάλλον», σημείωσε η Λαγκάρντ στη διάρκεια συνάντησης του International Business Council του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

Παράλληλα, αν και ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αποχωρήσει πρόωρα από την ΕΚΤ για να αναλάβει καθήκοντα στο WEF, δημοσιεύματα αφήνουν να εννοηθεί πως ενδέχεται να κάνει αυτή τη μετάβαση μετά τη λήξη της θητείας της το 2027.