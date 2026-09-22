«Τα Φιλαράκια»: Μια παρέα, έξι συμβόλαια και μια περιουσία

Πριν 32 χρόνια, στις 22 Σεπτεμβρίου 1994, έξι φίλοι μπήκαν για πρώτη φορά στο σαλόνι του διαμερίσματος της Monica Geller και σε ένα καφέ στο Μανχάταν. Τριάντα δύο χρόνια μετά, τα «Φιλαράκια» παραμένουν μία από τις πιο αναγνωρίσιμες σειρές στην ιστορία της τηλεόρασης – και ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς ένα τηλεοπτικό προϊόν μπορεί να μετατραπεί σε παγκόσμιο επιχειρηματικό φαινόμενο.

Με το χαρακτηριστικό χιούμορ, τις παρέες, τους έρωτες, τις παρεξηγήσεις και εκείνον τον καναπέ στο Central Perk, τα «Φιλαράκια» κατάφεραν να κάνουν την καθημερινότητα έξι νέων ανθρώπων να μοιάζει οικεία σε εκατομμύρια θεατές. Ήταν μια σειρά για μια εποχή που οι φίλοι ήταν συχνά η δεύτερη οικογένεια — και ίσως γι’ αυτό, τρεις δεκαετίες αργότερα, εξακολουθεί να μας κάνει να νιώθουμε σαν να επιστρέφουμε σε ένα γνώριμο σαλόνι.

Στην αρχή, οι πρωταγωνιστές της σειράς, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry και David Schwimmer δεν αμείβονταν με αστρονομικά ποσά. Στην πρώτη σεζόν έπαιρναν περίπου 22.500 δολάρια ανά επεισόδιο. Όλα άλλαξαν, όμως, όταν αποφάσισαν να διαπραγματευτούν ως ομάδα.

Πριν από την τρίτη σεζόν, οι έξι πρωταγωνιστές απαίτησαν να έχουν ίση αμοιβή, αναγνωρίζοντας ότι η επιτυχία της σειράς βασιζόταν και στους έξι και όχι σε έναν μόνο πρωταγωνιστή. Η στρατηγική τους απέδωσε: από περίπου 75.000 δολάρια ανά επεισόδιο στην τρίτη σεζόν, οι αμοιβές αυξήθηκαν σταδιακά, φτάνοντας τα 750.000 δολάρια στις σεζόν 7 και 8 και τελικά το 1 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο στις δύο τελευταίες σεζόν.

Η πραγματικά μεγάλη επιχειρηματική κίνηση, όμως, ήρθε το 2000. Οι έξι εξασφάλισαν δικαιώματα από τα έσοδα που προέκυπταν από την πώληση και επαναπροβολή της σειράς σε τηλεοπτικά δίκτυα. Έτσι, δεν πληρώνονταν μόνο για τα επεισόδια που γύριζαν, αλλά συμμετείχαν και στην αξία που δημιουργούσαν τα «Φιλαράκια» χρόνια μετά την ολοκλήρωσή τους.

Οι εκτιμήσεις για τα ετήσια έσοδα κάθε πρωταγωνιστή από αυτές τις συμφωνίες φτάνουν περίπου τα 20 εκατ. δολάρια, αν και πρόκειται για δημοσιευμένες εκτιμήσεις και όχι για επίσημα στοιχεία.

Η συμφωνία έγινε χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής στο επιχειρηματικό τοπίο του Χόλιγουντ: οι ηθοποιοί μπορούσαν πλέον να διεκδικούν όχι μόνο υψηλότερους μισθούς, αλλά και μερίδιο από τη μακροχρόνια εμπορική αξία μιας επιτυχημένης σειράς.

Και τα «Φιλαράκια» απέδειξαν ακριβώς πόσο μεγάλη μπορεί να γίνει αυτή η αξία. Η σειρά ταξίδεψε σε ολόκληρο τον κόσμο, πέρασε από την παραδοσιακή τηλεόραση στις πλατφόρμες διαδικτυακής προβολής και απέκτησε νέες γενιές θαυμαστών.

Ακόμη και το «Ειδικό Επεισόδιο Επανένωσης», το 2021, φέρεται να απέφερε στους έξι πρωταγωνιστές περίπου 2,5–3 εκατ. δολάρια έκαστος.

Από τα 22.500 δολάρια του 1994 στο 1 εκατ. δολάρια ανά επεισόδιο και στα εκατομμύρια από τις επαναπροβολές, η ιστορία των «Φίλων» είναι τελικά και μια ιστορία διαπραγμάτευσης: έξι φίλοι κατάλαβαν ότι, επιχειρηματικά, ήταν πολύ πιο δυνατοί μαζί.