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Τουσκ: «Όχι» σε τριμερή στη Βουδαπέστη για το Ουκρανικό λόγω… κακού προηγούμενου
Ειδήσεις
15:25 - 20 Αυγ 2025

Τουσκ: «Όχι» σε τριμερή στη Βουδαπέστη για το Ουκρανικό λόγω… κακού προηγούμενου

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ απέρριψε την ιδέα να φιλοξενηθεί στη Βουδαπέστη ενδεχόμενη ειρηνευτική συνάντηση μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, υπενθυμίζοντας τις «κενές υποσχέσεις» του Μνημονίου της Βουδαπέστης το 1994 και αφήνοντας αιχμές για τον ρόλο της Ουγγαρίας και του Βίκτορ Όρμπαν στον πόλεμο.    

«Η Βουδαπέστη; Ίσως κάποιοι να το έχουν ξεχάσει, αλλά το 1994 εκεί υπογράφηκε συμφωνία, στην οποία η Ουκρανία έλαβε εγγυήσεις για την εδαφική της ακεραιότητα από τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο», υπενθύμισε ο Τουσκ, αναφερόμενος στο Μνημόνιο της Βουδαπέστης. «Ίσως να είμαι προληπτικός, αλλά αυτή τη φορά θα προτιμούσα μια διαφορετική τοποθεσία».

Ο Λευκός Οίκος φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο τριμερούς συνάντησης στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, με τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, για την Ουκρανία, η Βουδαπέστη θεωρείται ένα αμφιλεγόμενο σημείο συνάντησης.

Το Μνημόνιο της Βουδαπέστης του 1994 προέβλεπε ότι η Ουκρανία θα εγκατέλειπε τα πυρηνικά της όπλα, με αντάλλαγμα τη δέσμευση των υπογραφόντων κρατών να σεβαστούν την κυριαρχία και τα σύνορά της. Όμως η ρωσική εισβολή στην Κριμαία το 2014, και η απουσία ουσιαστικής στρατιωτικής στήριξης προς το Κίεβο, κατέστησαν τις εγγυήσεις αυτές ανεφάρμοστες.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Τραμπ, έχει διατηρήσει στενές σχέσεις με τη Μόσχα παρά τη ρωσική επιθετικότητα, χωρίς μέχρι στιγμής να τοποθετηθεί δημοσίως για την πιθανότητα συνομιλιών στη Βουδαπέστη.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Φεβρουαρίου 2022, μόλις μία ημέρα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, ο Ούγγρος ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο είχε προτείνει τη Βουδαπέστη ως ασφαλή ουδέτερη τοποθεσία, αποδεκτή και από τις δύο πλευρές.

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