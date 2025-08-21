ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νετανιάχου: Η εισβολή στη Γάζα θα προχωρήσει ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει για τους ομήρους
Ειδήσεις
16:31 - 21 Αυγ 2025

Νετανιάχου: Η εισβολή στη Γάζα θα προχωρήσει ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει για τους ομήρους

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε συνέντευξή του στην αυστραλιανή τηλεόραση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε επικρίσεις κατά της Καμπέρας και άλλων δυτικών χωρών για τη στάση τους απέναντι σε όσους, όπως είπε, υποστηρίζουν την αντιδυτική τρομοκρατία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε «αδύναμο» και εξέφρασε τη λύπη του για το «τσουνάμι αντισημιτισμού» που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται.

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου Sharri Markson για το αν το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας και να εξουδετερώσει τη Χαμάς, ακόμη και στην περίπτωση που η οργάνωση αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Θα προχωρήσουμε ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να επιτρέψουμε στη Χαμάς να παραμείνει εκεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε να λήξει άμεσα» αν η οργάνωση καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους περίπου 50 εναπομείναντες ομήρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 φέρονται να είναι ζωντανοί.

Τι αναφέρει ο ισραηλινός στρατός

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να εκδίδει «αρχικές προειδοποιήσεις» προς τις ιατρικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Γάζα, ενόψει επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

Όπως ανέφερε ο IDF, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκκένωσης αμάχων προς το νότιο τμήμα του θύλακα, αξιωματικοί της Διοίκησης Συντονισμού και Διαμεσολάβησης (COGAT) ενημέρωσαν τους γιατρούς και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση πληθυσμών.

«Σας ενημερώνω για το ενδεχόμενο εισόδου του στρατού στην πόλη της Γάζας. Θα πραγματοποιηθεί πλήρης εκκένωση της πόλης προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας», ακούγεται να λέει σε τηλεφωνική επικοινωνία ένας αξιωματικός του COGAT με υγειονομικό υπάλληλο της περιοχής.

Ο ίδιος κάλεσε τις υγειονομικές αρχές να ετοιμάσουν σχέδιο μεταφοράς του ιατρικού εξοπλισμού από τον βορρά προς τον νότο, ώστε να συνεχιστεί η περίθαλψη των ασθενών. Παράλληλα, τόνισε ότι τα νοσοκομεία του νότου θα ενισχυθούν και θα προετοιμαστούν για να δεχτούν τραυματίες και ασθενείς από τον βορρά.

«Θα σας δοθεί χώρος διαμονής, είτε σε πρόχειρο νοσοκομείο είτε σε υφιστάμενη δομή. Είναι σημαντικό να λάβετε αυτή την ενημέρωση από επίσημη πηγή», πρόσθεσε.

Ο IDF διευκρίνισε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ενίσχυσης των ιατρικών υποδομών στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Φάμελλος από Πάτρα: Επείγει η αμεση αποκατάσταση και η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας
Πολιτική

Φάμελλος από Πάτρα: Επείγει η αμεση αποκατάσταση και η στήριξη των πυρόπληκτων περιοχών της Αχαΐας

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα
Ειδήσεις

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση
Ειδήσεις

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ
Χρηματιστήρια

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι
Ειδήσεις

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει
Ειδήσεις

Το ρήγμα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου για τον Λίβανο βαθαίνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:26

Flexopack: Διανομή μερίσματος 0,175 ευρώ ανά μετοχή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/06/2026 - 18:19

Eurobank: Καθαρό μέρισμα 0,06828 ανά μετοχή για το 2025 – Στις 15/6 η έναρξη πληρωμών

Ανακοινώσεις
08/06/2026 - 18:05

Interwood: ΑΜΚ έως €5 εκατ. – Κεφαλαιοποίηση υφιστάμενου ομολογιακού και επενδυτική στήριξη

Σχόλια Αγοράς
08/06/2026 - 18:04

Χρηματιστήριο: Ήπια υποχώρηση, χάρη σε ενδοσυνεδριακό rebound - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:54

Κρήτη: Προθεσμία για την Πέμπτη (10/6) έλαβε ο 37χρονος Παλαιστίνιος που κατηγορείται για τρομοκρατική δράση

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:52

Κομισιόν για 100 μέρες πολέμου: +€47 δισ. το ενεργειακό κόστος της ΕΕ σε μόλις 10 ημέρες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:45

Εύβοια: Ζημιές σε τουλάχιστον 96 σπίτια από τους σεισμούς – Πώς θα αποζημιωθούν

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:32

Politico: Η Ευρώπη διεκδικεί το «τιμόνι» των διαπραγματεύσεων για την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/06/2026 - 17:31

Εκλογές Αρμενία: Θετική αποτίμηση από διεθνείς παρατηρητές – Καταγγελίες για εκλογικές παρατυπίες από Ρωσία

Πολιτική
08/06/2026 - 17:22

Γεραπετρίτης σε Πατριάρχη Θεόφιλο Γ: «Υπόθεση του Ελληνισμού» η προστασία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων

Πολιτική
08/06/2026 - 17:20

Ανδρουλάκης: Οι αδιάθετοι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης να κατευθυνθούν στην κοινωνική κατοικία

Χρηματιστήρια
08/06/2026 - 17:06

Άνοδος στη Wall με ώθηση από τους ημιαγωγούς και τη «ρευστή» εκεχειρία Ιράν-Ισραήλ

Αναλύσεις
08/06/2026 - 16:52

Morgan Stanley: Αναβαθμίζει την Ελλάδα στο Top 4 της EEMEA – Στο επίκεντρο οι τράπεζες

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:45

«Καμπανάκι» ΟΗΕ για Μουντιάλ: Ένας στους τέσσερις αγώνες θα διεξαχθεί σε συνθήκες ακραίας ζέστης

Πολιτική
08/06/2026 - 16:35

Απόφαση της ΚΕ ΣΥΡΙΖΑ: Στηρίζουμε την ΕΛ.Α.Σ - Δεν την βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά συντροφικά

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:33

Λουτράκι: Φωτιά σε δασική έκταση κοντά σε σπίτια – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:27

Bloomberg: Σε δοκιμασία η στρατηγική της Κομισιόν να δημιουργήσει ευρωπαϊκούς «πρωταθλητές»

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:24

ΕΕ κατά ρωσικού «σκιώδους στόλου»: Πράσινο φως για νηοψίες στη Μεσόγειο – Ο ρόλος της Ελλάδας

Πολιτική
08/06/2026 - 16:23

ΣΥΡΙΖΑ: Κανένας ανασχηματισμός δεν ξεπλένει επτά χρόνια αλαζονείας και διαφθοράς 

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/06/2026 - 16:12

AEGEAN: Ενισχύει τη συνδεσιμότητα Ελλάδας - Ισλανδίας μέσω στρατηγικής συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού με την Icelandair

Πολιτική
08/06/2026 - 16:09

Ορκίστηκε βουλευτής ο Γιάννης Δραγασάκης – Αναμένεται η ανεξαρτητοποίησή του

Ειδήσεις
08/06/2026 - 16:09

Σταματούν οι εκατέρωθεν επιθέσεις Ιράν και Ισραήλ: Προειδοποιήσεις και απειλές παραμένουν στο τραπέζι

Ναυτιλία
08/06/2026 - 16:04

Celestyal: Αναβαθμίζει την εμπειρία αγορών εν πλω μέσω της συνεργασίας της με τη Harding+

Οικονομία
08/06/2026 - 15:49

Πιερρακάκης: Η ανάπτυξη 2% οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων, των εξαγωγών και στη μείωση της φορολογίας

Οικονομία
08/06/2026 - 15:47

ΣΕΒΕ: Διψήφια αύξηση των ελληνικών εξαγωγών το πρώτο τετράμηνο του 2026 - Στα €17,8 δισ. η αξία τους

Πολιτική
08/06/2026 - 15:36

ΠΑΣΟΚ για παραίτηση Μπακογιάννη: Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις για το κύκλωμα διαφθοράς στις πολεοδομίες

Οικονομία
08/06/2026 - 15:29

Οι δύο όψεις της Ελλάδας: Οι δείκτες βελτιώνονται, αλλά οι πολίτες νιώθουν φτωχότεροι

Ειδήσεις
08/06/2026 - 15:21

Σέρρες: Σύλληψη τριών ατόμων για απάτες με τη «μέθοδο του λογιστή»

Πολιτική
08/06/2026 - 15:14

Θεοδωρικάκος: Ενισχύουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις παραγωγικές επενδύσεις για την Ελλάδα του 2030

Νομίσματα
08/06/2026 - 15:08

Στην «ασφαλή» ζώνη των $63.000 το Bitcoin – Εντυπωσιακά κέρδη για το token BEAT

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ