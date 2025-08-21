Νετανιάχου: Η εισβολή στη Γάζα θα προχωρήσει ακόμη κι αν η Χαμάς συμφωνήσει για τους ομήρους

Σε συνέντευξή του στην αυστραλιανή τηλεόραση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε επικρίσεις κατά της Καμπέρας και άλλων δυτικών χωρών για τη στάση τους απέναντι σε όσους, όπως είπε, υποστηρίζουν την αντιδυτική τρομοκρατία. Παράλληλα, χαρακτήρισε τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζε «αδύναμο» και εξέφρασε τη λύπη του για το «τσουνάμι αντισημιτισμού» που, όπως υποστήριξε, παρατηρείται.

Απαντώντας στην ερώτηση της δημοσιογράφου Sharri Markson για το αν το Ισραήλ σχεδιάζει να καταλάβει πλήρως τη Λωρίδα της Γάζας και να εξουδετερώσει τη Χαμάς, ακόμη και στην περίπτωση που η οργάνωση αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των ομήρων, ο Νετανιάχου απάντησε καταφατικά, σύμφωνα με τους Times of Israel.

«Θα προχωρήσουμε ούτως ή άλλως. Δεν υπήρχε ποτέ περίπτωση να επιτρέψουμε στη Χαμάς να παραμείνει εκεί», δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος «θα μπορούσε να λήξει άμεσα» αν η οργάνωση καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει τους περίπου 50 εναπομείναντες ομήρους, εκ των οποίων τουλάχιστον 20 φέρονται να είναι ζωντανοί.

Τι αναφέρει ο ισραηλινός στρατός

Την ίδια στιγμή, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανακοίνωσε ότι έχει αρχίσει να εκδίδει «αρχικές προειδοποιήσεις» προς τις ιατρικές αρχές και τους διεθνείς οργανισμούς στη βόρεια Γάζα, ενόψει επικείμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην πόλη της Γάζας.

Όπως ανέφερε ο IDF, στο πλαίσιο της προσπάθειας εκκένωσης αμάχων προς το νότιο τμήμα του θύλακα, αξιωματικοί της Διοίκησης Συντονισμού και Διαμεσολάβησης (COGAT) ενημέρωσαν τους γιατρούς και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις ότι θα πρέπει να προετοιμαστούν για τη μετακίνηση πληθυσμών.

«Σας ενημερώνω για το ενδεχόμενο εισόδου του στρατού στην πόλη της Γάζας. Θα πραγματοποιηθεί πλήρης εκκένωση της πόλης προς το νότιο τμήμα της Λωρίδας», ακούγεται να λέει σε τηλεφωνική επικοινωνία ένας αξιωματικός του COGAT με υγειονομικό υπάλληλο της περιοχής.

Ο ίδιος κάλεσε τις υγειονομικές αρχές να ετοιμάσουν σχέδιο μεταφοράς του ιατρικού εξοπλισμού από τον βορρά προς τον νότο, ώστε να συνεχιστεί η περίθαλψη των ασθενών. Παράλληλα, τόνισε ότι τα νοσοκομεία του νότου θα ενισχυθούν και θα προετοιμαστούν για να δεχτούν τραυματίες και ασθενείς από τον βορρά.

«Θα σας δοθεί χώρος διαμονής, είτε σε πρόχειρο νοσοκομείο είτε σε υφιστάμενη δομή. Είναι σημαντικό να λάβετε αυτή την ενημέρωση από επίσημη πηγή», πρόσθεσε.

Ο IDF διευκρίνισε επίσης ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ενίσχυσης των ιατρικών υποδομών στο νότιο τμήμα της Γάζας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανώσεις, ώστε να διασφαλιστεί η παροχή βοήθειας και ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός.