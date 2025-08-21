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Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων
Ειδήσεις
20:47 - 21 Αυγ 2025

Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για εκεχειρία στη Γάζα και απελευθέρωση ομήρων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή να ξεκινήσουν άμεσα διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας και για τον τερματισμό του πολέμου, υπό προϋποθέσεις που να είναι αποδεκτές από το Ισραήλ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, τόνισε πως στόχος είναι ο τερματισμός των συγκρούσεων, αλλά με όρους που δεν θα θίγουν τις ισραηλινές θέσεις.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ συνεχίζει να προετοιμάζεται στρατιωτικά, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμος να εγκρίνει τα επιχειρησιακά σχέδια του στρατού για την είσοδο και τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας.

«Βρισκόμαστε σε ένα αποφασιστικό στάδιο. Έφτασα σήμερα στη Διεύθυνση της Γάζας για να εγκρίνω τα σχέδια που μου παρουσίασαν το IDF και ο υπουργός Άμυνας για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την ήττα της Χαμάς», δήλωσε.

Τελευταία τροποποίηση στις 21/08/2025 - 20:52
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