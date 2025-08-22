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Μακρόν, Μερτς και Τουσκ στις 27/8 στη Μολδαβία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις
13:42 - 22 Αυγ 2025

Μακρόν, Μερτς και Τουσκ στις 27/8 στη Μολδαβία για την Ημέρα Ανεξαρτησίας

Reporter.gr Newsroom
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Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς και ο Πολωνός πρωθυπουργός, Ντόναλντ Τουσκ, θα επισκεφθούν τη Μολδαβία την επόμενη εβδομάδα για να γιορτάσουν την ημέρα ανεξαρτησίας της χώρας, ανακοίνωσε την Παρασκευή (22/8) το γραφείο του Γάλλου προέδρου.

«Οι ηγέτες θα επιβεβαιώσουν την πλήρη υποστήριξή τους στην ασφάλεια, την κυριαρχία και την ευρωπαϊκή πορεία της Μολδαβίας», ανέφερε το Ελιζέ σε δήλωση σχετικά με το ταξίδι της 27ης Αυγούστου.

Σημειώνεται ότι η Μολδαβία θα διεξαγάγει κοινοβουλευτικές εκλογές στις 28 Σεπτεμβρίου, με το κυβερνών κόμμα να επιδιώκει να διατηρήσει την πλειοψηφία του και να διασφαλίσει τη συνέχιση της προευρωπαϊκής του πορείας.

Οι Μολδαβοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα κατηγορήσει τη Ρωσία για παρέμβαση στην εσωτερική πολιτική της χώρας, υποδαυλίζοντας φιλορωσικά συναισθήματα με στόχο την ανατροπή της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει τη στενότερη προσέγγιση με τη Δύση. Η Ρωσία αρνείται τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 14:57
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