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Κάλας: Ούτε ο Πούτιν είναι νόμιμος ηγέτης
Πολιτική
13:21 - 22 Αυγ 2025

Κάλας: Ούτε ο Πούτιν είναι νόμιμος ηγέτης

Reporter.gr Newsroom
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Η Ρωσία θέτει ζήτημα νομιμότητας του Βολοντίμιρ Ζελένσκι να εκπροσωπήσει τον ουκρανικό λαό στις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ειρήνης, επειδή λόγω του πολέμου δεν έχουν γίνει εκλογές και παραμένει πρόεδρος χωρίς να έχει ανανεωθεί η εντολή. Η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική, Κάγια Κάλας, απάντησε σκληρά στο παραπάνω ρωσικό επιχείρημα.

Σε συνέντευξή της στο εσθονικό δίκτυο ERR η Κάλας κλήθηκε να απαντήσει στα λεγόμενα αξιωματούχων του Κρεμλίνου περί «νομιμότητας» του Ζελένσκι, με τα οποία ο Πούτιν επιχειρεί ουσιαστικά να αποφύγει τη διμερή με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας σημείωσε ότι η ΕΕ και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Πούτιν. Την ίδια στιγμή, όμως, τόνισε ότι ο Ρώσος πρόεδρος «παίζει παιχνίδια» και δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής.

Η Κάλας χαρακτήρισε τις πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τις οποίες μια ειρηνευτική συμφωνία θα μπορούσε να υπογραφεί μόνο με «νόμιμο εκπρόσωπο» της Ουκρανίας, ως ενδεικτικές της τακτικής της Μόσχας. «Ο ίδιος ο Πούτιν δεν έχει περάσει ποτέ από πραγματικές εκλογές. Στη Ρωσία δεν έχουν γίνει ελεύθερες εκλογές εδώ και 25 χρόνια. Δεν είναι νόμιμος ηγέτης και δεν θα έπρεπε να διαπραγματεύεται ειρήνη για λογαριασμό της χώρας του», τόνισε.

Ακολούθως απέρριψε τις δηλώσεις του Κρεμλίνου ότι δεν θα δεχθεί την ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων στην Ουκρανία ως μέρος ενός συστήματος εγγυήσεων ασφαλείας. «Αυτό δεν τους αφορά», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το να συζητούνται οι εγγυήσεις με τη Ρωσία θα σήμαινε πως της παραχωρείται μεγαλύτερη επιρροή από όση ήδη διαθέτει.

«Είναι απολύτως λάθος να θεωρείται ότι η Ρωσία μπορεί να αποφασίζει για το θέμα αυτό. Αυτό αποδεικνύει ξανά ότι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για την επίτευξη ειρήνης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στα μέσα πίεσης που διαθέτουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ, υπογράμμισε ότι οι κυρώσεις παραμένουν το ισχυρότερο εργαλείο. «Αν εφαρμοστούν χωρίς παραθυράκια και σε συντονισμό από τις μεγάλες δυνάμεις, τότε μπορεί να δημιουργηθεί πίεση στη Ρωσία ώστε να θελήσει πραγματικά την ειρήνη. Ακόμη δεν έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο», υποστήριξε.

Παράλληλα, η Κάλας απέρριψε τα ρωσικά αφηγήματα περί «ριζικών αιτιών» του πολέμου, υπενθυμίζοντας ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, η χρήση βίας δικαιολογείται μόνο σε περιπτώσεις αυτοάμυνας ή με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. «Δεν υπάρχουν ‘αιτίες’ για να επιτεθείς σε άλλη χώρα. Αν αρχίσουμε να το δεχόμαστε αυτό, τότε θα καταρρεύσουν τα σύνορα παγκοσμίως», υπογράμμισε.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 13:54
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