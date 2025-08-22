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Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαία ανάκαμψη μετά από σερί απωλειών
Εμπορεύματα
13:29 - 22 Αυγ 2025

Πετρέλαιο: Προς εβδομαδιαία ανάκαμψη μετά από σερί απωλειών

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8), ωστόσο αναμένεται να σημειώσουν εβδομαδιαία ανάκαμψη, καθώς οι προσδοκίες για άμεση ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχουν μειωθεί.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για τον Οκτώβριο, σημειώνουν πτώση 0,25% στα 67,50 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, το αμερικανικό συμβόλαιο αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, υποχωρεί κατά 0,08% στα 63,47 δολάρια.

Και τα δύο συμβόλαια σημείωσαν άνοδο άνω του 1% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το Brent έχει σημειώσει άνοδο 2,7% αυτή την εβδομάδα, ενώ το WTI έχει σημειώσει άνοδο 1,1%.

Οι επενδυτές αποτιμούν μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς εξασθενεί η ελπίδα ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα καταφέρει να μεσολαβήσει γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος προκάλεσε πώληση πετρελαίου τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Εν τω μεταξύ, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι σχεδιαστές δήλωσαν ότι έχουν αναπτύξει στρατιωτικές επιλογές από συμμαχικούς συμβούλους εθνικής ασφάλειας. Αυτό ακολούθησε τις πρώτες προσωπικές συνομιλίες το Σαββατοκύριακο μεταξύ των ηγετών των ΗΠΑ και της Ρωσίας από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν αποφέρει ελάχιστη πρόοδο προς την ειρήνη.

Οι τιμές του πετρελαίου υποστηρίζονται, επίσης, από τη μεγαλύτερη από την αναμενόμενη μείωση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή ζήτηση. Τα αποθέματα μειώθηκαν κατά 6 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την Αμερικανική Υπηρεσία Ενέργειας (EIA) την Τετάρτη (20/8). Οι αναλυτές είχαν προβλέψει μείωση 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών.

Οι επενδυτές περιμένουν, επίσης, την οικονομική διάσκεψη του Τζάκσον Χολ για ενδείξεις σχετικά με μείωση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) τον επόμενο μήνα. Η ετήσια συνάντηση των κεντρικών τραπεζιτών ξεκίνησε την Πέμπτη (21/8), με τον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, να μιλάει σήμερα. Τα χαμηλότερα επιτόκια μπορούν να τονώσουν την οικονομική ανάπτυξη και να αυξήσουν τη ζήτηση πετρελαίου, ενισχύοντας ενδεχομένως τις τιμές.

Εβδομάδα σημαντικών κερδών για το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Παρασκευής, το φυσικό αέριο καταγράφει απώλειες, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Σεπτέμβριο να παρουσιάζονται αποδυναμωμένα κατά 0,317% στα 33 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός κινείται πτωτικά κατά 0,29% στα 3.371,90 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 0,37% στα 37,940 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός σημειώνει ήπια άνοδο 0,02% και βρίσκεται στα 4,4445 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο ανεβαίνει κατά 0,08% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1597 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,01% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3410 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, ενισχύεται κατά 0,07% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8649 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/08/2025 - 13:44
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