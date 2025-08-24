Εντείνονται οι πιέσεις στον Νετανιάχου για συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωση των ομήρων

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες πιέσεις για να καταλήξει σε συμφωνία εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο την απελευθέρωση των υπολοίπων ομήρων και την παύση του πολέμου πριν ξεκινήσει η στρατιωτική επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Παρά τους μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέσα στην κυβέρνηση συνασπισμού του Νετανιάχου, οι ακροδεξιοί εταίροι εκφράζουν έντονη αντίθεση σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Χαμάς. Σύμφωνα με αναφορές, ο υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς προειδοποίησε συγγενείς ομήρων ότι θα αποχωρήσει από την κυβέρνηση εάν ο Νετανιάχου συμφωνήσει σε εκεχειρία.

Παράλληλα, ο ηγέτης του κεντροδεξιού κόμματος Εθνική Ένωση, Μπένι Γκαντς, πρότεινε τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης διάρκειας έξι μηνών, με στόχο την απελευθέρωση των ομήρων. Απηύθυνε κάλεσμα συνεργασίας στον Νετανιάχου, τον Γιαΐρ Λάπιντ και τον Άβιγκντορ Λίμπερμαν για την ίδρυση «κυβέρνησης λύτρωσης», αναφερόμενος στην απελευθέρωση των περίπου 50 ομήρων, ζωντανών ή νεκρών, που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

Μετά την αποχώρηση των υπερορθόδοξων κομμάτων από τον συνασπισμό, τον Ιούλιο, ο Νετανιάχου δεν διαθέτει πια απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και εξαρτάται από τους ακροδεξιούς συμμάχους του, οι οποίοι απορρίπτουν κάθε είδους συμφωνία με τη Χαμάς και υποστηρίζουν τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων μέχρι την πλήρη εξάλειψη της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Ο Λάπιντ, επικεφαλής του κεντρώου κόμματος «Υπάρχει Μέλλον», έχει 24 έδρες στην Κνεσέτ, ενώ το κόμμα του Λίμπερμαν «Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας» διαθέτει 8, όπως και το κόμμα του Γκαντς. Αν συνυπολογιστούν και οι 32 βουλευτές του Λικούντ του Νετανιάχου, τότε τα τέσσερα κόμματα θα μπορούσαν να συγκροτήσουν κυβερνητικό συνασπισμό με 72 από τις 120 έδρες του κοινοβουλίου.

Ο Γκαντς ξεκαθάρισε πως, αν η πρότασή του απορριφθεί, «θα ξέρουμε ότι έχουμε κάνει ό,τι ήταν δυνατόν». Ωστόσο, αναλυτές θεωρούν απίθανο ο Νετανιάχου να αποδεχτεί τη δημιουργία μιας τέτοιας προσωρινής κυβέρνησης.

Στην πρότασή του, ο Γκαντς διευκρίνισε πως η πρώτη αποστολή αυτής της κυβέρνησης θα είναι η σύναψη συμφωνίας για την επιστροφή των περίπου 50 ομήρων, εκ των οποίων οι 20 εκτιμάται ότι είναι ακόμη ζωντανοί. «Είναι καθήκον του κράτους μας να προστατεύει τη ζωή των πολιτών του. Κάθε όμηρος που κινδυνεύει θα μπορούσε να είναι παιδί μας», είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια, πρότεινε τη διεξαγωγή εκλογών την άνοιξη του 2026, σε ημερομηνία που θα συμφωνηθεί από όλους τους εμπλεκόμενους.

Αν και ο πρώην αρχηγός του ισραηλινού στρατού υποστήριξε την ανάγκη συμφωνίας με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, δεν ζήτησε την άμεση διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων. «Οι τρομοκράτες της Χαμάς, που λιμοκτονούν τους ομήρους, πρέπει να πεθάνουν, όπως και οι ναζί. Θα τους κυνηγάμε μέχρι το τέλος. Όμως πάνω απ’ όλα, πρέπει να σώσουμε τους δικούς μας ανθρώπους», υπογράμμισε.

Ο Γκαντς τόνισε επίσης την ανάγκη ψήφισης νόμου για υποχρεωτική στρατιωτική θητεία και για τους υπερορθόδοξους πολίτες, οι οποίοι μέχρι τώρα κατά βάση εξαιρούνται, προκαλώντας κοινωνική ένταση, ιδίως εν καιρώ πολέμου. Όπως διευκρίνισε, απηύθυνε την πρότασή του χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημη επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους πολιτικούς, ενώ Νετανιάχου, Λάπιντ και Λίμπερμαν δεν έχουν σχολιάσει δημόσια.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ισραήλ. Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους το βράδυ του Σαββάτου στο Τελ Αβίβ, ζητώντας συμφωνία για τους ομήρους και τον τερματισμό του πολέμου. «Αντί να σώζει ζωές, ο Νετανιάχου οδηγεί τους ομήρους στον θάνατο και όλους μας σε έναν ατελείωτο, μάταιο πόλεμο», δήλωσε ο Γιοτάλ Κοέν, του οποίου ο αδελφός Νιμρόντ παραμένει όμηρος. Από την πλευρά της, η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του Ματάν που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, υπενθύμισε ότι «τα παιδιά μας κρατούνται στη Γάζα εδώ και 687 ημέρες».