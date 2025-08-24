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Ζελένσκι για Ημέρα Ανεξαρτησίας: Χτίζουμε μια ισχυρή Ουκρανία, ικανή να ζει με ασφάλεια και ειρήνη
Ειδήσεις
17:10 - 24 Αυγ 2025

Ζελένσκι για Ημέρα Ανεξαρτησίας: Χτίζουμε μια ισχυρή Ουκρανία, ικανή να ζει με ασφάλεια και ειρήνη

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απηύθυνε μήνυμα προς τον ουκρανικό λαό με αφορμή την Ημέρα Ανεξαρτησίας της χώρας, συγχαίροντάς τους και διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία χτίζει τη δύναμή της και την ασφάλειά της, ακόμη και εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου με τη Ρωσία, που μετρά πλέον τρεισήμισι χρόνια από την έναρξή του.

«Χτίζουμε μια ισχυρή Ουκρανία, ικανή να ζει με ειρήνη και ασφάλεια», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσίευσε στο Telegram. Στο βίντεο εμφανίζεται να μιλάει από την Πλατεία Ανεξαρτησίας (Μαϊντάν) στο Κίεβο, με φόντο το άγαλμα της Ελευθερίας, το οποίο χαρακτήρισε σύμβολο της ανθεκτικότητας του ουκρανικού λαού απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η πολεμική εμπειρία έχει δημιουργήσει μια νέα συλλογική αυτοπεποίθηση στους Ουκρανούς, οι οποίοι, όπως είπε, δεν περιμένουν πλέον βοήθεια από άλλους, αλλά έχουν αναλάβει την ευθύνη για το μέλλον τους και είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την ελευθερία τους.

Παράλληλα, κατήγγειλε τα συνεχιζόμενα ρωσικά πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους, όπως νοσοκομεία και σχολεία, υπογραμμίζοντας ότι η Ουκρανία απαντάει με επιθέσεις-αντίποινα, πλήττοντας στρατηγικούς στόχους εντός της Ρωσίας, όπως στρατιωτικά αεροδρόμια και αποθήκες καυσίμων.

Το μήνυμα του προέδρου συνοδεύτηκε από πλάνα επίθεσης με drone, η οποία αποδίδεται στις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και έπληξε ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη τον Ιούλιο.

Ο Ζελένσκι τόνισε πως κανείς δεν μπορεί να απαγορεύσει στην Ουκρανία να υπερασπίζεται τον εαυτό της με τέτοιες ενέργειες, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας για συνέχιση του αγώνα.

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