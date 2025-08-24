ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα
Πολιτική
16:50 - 24 Αυγ 2025

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας σκωπτικά την σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κατηγορεί ότι «ζει σε άλλη χώρα», αγνοώντας τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας, όπως ο υψηλός πληθωρισμός, η αδυναμία των πολιτών να κάνουν διακοπές και οι θλιβερές ευρωπαϊκές πρωτιές της Ελλάδας στην υγεία και την υπερεργασία.

Στην απάντηση του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική, με πάταξη της αισχροκέρδειας, μείωση των έμμεσων φόρων και στήριξη των εισοδημάτων – στοιχεία που, όπως αναφέρει, περιλαμβάνονται στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική αλλαγή.

Πιο αναλυτικά η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής: «Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει. Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα.

Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το “κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους” όσοι δεν τα βγάζουν πέρα» και καταλήγει: «Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Πώς ζητάτε μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα καταγγέλλετε την αύξηση εσόδων;
Πολιτική

Μαρινάκης κατά ΠΑΣΟΚ: Πώς ζητάτε μέτρα στήριξης και ταυτόχρονα καταγγέλλετε την αύξηση εσόδων;

Βασιλιάς Κάρολος προς Ουκρανία: Στήριξη και ευχές για δίκαιη ειρήνη στην Ημέρα Ανεξαρτησίας
Ειδήσεις

Βασιλιάς Κάρολος προς Ουκρανία: Στήριξη και ευχές για δίκαιη ειρήνη στην Ημέρα Ανεξαρτησίας

Αντίο κύριε Κωνσταντάρα
Γρηγόρης Νικολόπουλος

Αντίο κύριε Κωνσταντάρα

Συλλυπητήρια της ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα
Πολιτική

Συλλυπητήρια της ΝΔ για την απώλεια του Δημήτρη Κωνσταντάρα

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 25/08: Οι περιοχές στο «κόκκινο»
Ειδήσεις

Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 25/08: Οι περιοχές στο «κόκκινο»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση
Πολιτική

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»
Πολιτική

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Περιβάλλον
11/06/2026 - 18:46

Το El Niño είναι εδώ και ενισχύεται ραγδαία - Τι σημαίνει αυτό για τον καιρό

Πολιτική
11/06/2026 - 18:46

Χατζηδάκης: Η «Ατζέντα 2030» η απάντηση της ΝΔ απέναντι στην τοξικότητα και τις ανέξοδες υποσχέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11/06/2026 - 18:39

Συναντήσεις Παπασταύρου με Chevron & ExxonMobil στο Χιούστον για την επικείμενη γεώτρηση στο Block 2

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:36

Πρόεδρος ifo: Η αύξηση των επιτοκίων είναι η σωστή κίνηση τώρα

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:35

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:31

Σε lockdown το Πεντάγωνο λόγω ύποπτου περιστατικού με την ποιότητα του αέρα

Οικονομία
11/06/2026 - 18:13

Πιερρακάκης για ESM: Η ελληνική ανάκαμψη δείχνει τη δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και των μεταρρυθμίσεων

Ειδήσεις
11/06/2026 - 18:13

Ιράν: Ενίσχυση αντιαεροπορικής και αποβατικής άμυνας στο Χαργκ ενόψει πιθανής αμερικανικής επιχείρησης

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 18:00

Flexopack: Διανομή μερίσματος χρήσεως 2025 €0,16 ανά μετοχή από 7 Ιουλίου

Ναυτιλία
11/06/2026 - 17:55

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise

Πολιτική
11/06/2026 - 17:51

Παπαστεργίου: Τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης θα επιτρέψουν στα νοσοκομειακά συστήματα να «μιλούν» μεταξύ τους

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:47

Ιστορική συνάντηση ΗΑΕ – Ιράν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου

Αναλύσεις
11/06/2026 - 17:46

Solidus: Σύσταση «Buy» για την Allwyn – Τιμή-στόχος έως τα €17 και ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:45

ΗΠΑ: Χρηματοδότηση αποζημιώσεων προς συμμάχους του Κόλπου μέσω των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων

Σχόλια Αγοράς
11/06/2026 - 17:38

Χρηματιστήριο: Στις 2.396 μονάδες ο ΓΔ - Οι νικητές και οι... χαμένοι του ταμπλό

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:38

Γαλλική πρόταση για αναμόρφωση της ευρωπαϊκής διπλωματίας με ενίσχυση του ρόλου της Κάλας

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:35

Παγκόσμια Τράπεζα: Προειδοποίηση για τη χαμηλότερη ανάπτυξη από το ξέσπασμα του Covid λόγω του πολέμου στο Ιράν

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:33

Κρεμλίνο: Οι ρωσικές τράπεζες παραμένουν κερδοφόρες παρά τις ευρωπαϊκές κυρώσεις

Πολιτική
11/06/2026 - 17:30

ΕΛΑΣ: Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής αναλαμβάνει ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 17:30

Premia: Στις 24 Ιουνίου η πρόωρη αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:21

Πάπας Λέων: Η ιστορία θα κρίνει όσους αδιαφορούν για τους μετανάστες

Ειδήσεις
11/06/2026 - 17:13

Φόβοι για στασιμοπληθωρισμό στην Ευρώπη: Η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια λόγω της σύγκρουσης στο Ιράν

Πολιτική
11/06/2026 - 17:12

ΣΥΡΙΖΑ: Δεν χωράει διαπραγμάτευση η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους τόκους στο «νόμο Κατσέλη»

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 17:04

Ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου στον ΟΛΠ

Ανακοινώσεις
11/06/2026 - 16:58

Optima Bank: Υπεράλυψη κατά 11 φορές για το ομόλογο ύψους €200 εκατ.

Επιχειρήσεις
11/06/2026 - 16:57

ΣΕΒ: Νέα συλλογική σύμβαση για Τεχνολόγους και Επιστήμονες Τροφίμων έως το 2029

Υγεία
11/06/2026 - 16:51

Γεωργιάδης: Σε όλη τη χώρα από τον Ιούλιο το πρόγραμμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στα νοσοκομεία

Χρηματιστήρια
11/06/2026 - 16:50

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την ανάκαμψη του κλάδου των ημιαγωγών

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:50

ΗΠΑ: Ο πληθωρισμός χονδρικής επιταχύνθηκε στο 6,5% τον Μάιο

Ειδήσεις
11/06/2026 - 16:46

Νέα επίθεση Ερντογάν προς Νετανιάχου: Θα καταλήξει όπως όλοι οι τύραννοι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ