ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Ο κ. Μητσοτάκης μας θύμισε ότι ζει σε άλλη χώρα

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας σκωπτικά την σημερινή ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, τον κατηγορεί ότι «ζει σε άλλη χώρα», αγνοώντας τα σοβαρά προβλήματα της κοινωνίας, όπως ο υψηλός πληθωρισμός, η αδυναμία των πολιτών να κάνουν διακοπές και οι θλιβερές ευρωπαϊκές πρωτιές της Ελλάδας στην υγεία και την υπερεργασία.

Στην απάντηση του ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική, με πάταξη της αισχροκέρδειας, μείωση των έμμεσων φόρων και στήριξη των εισοδημάτων – στοιχεία που, όπως αναφέρει, περιλαμβάνονται στο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για προοδευτική αλλαγή.

Πιο αναλυτικά η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει ως εξής: «Το ότι ο κύριος Μητσοτάκης ζει σε άλλη χώρα το έχουμε διαπιστώσει πολλές φορές. Φρόντισε στην επάνοδο του στις κυριακάτικες αναρτήσεις να μας το θυμίσει. Στο μεσοδιάστημα ο πληθωρισμός έχει χτυπήσει κόκκινο, ένας στους δύο Έλληνες δεν πήγε διακοπές, η Ελλάδα κατέγραψε θλιβερές πρωτιές στην ΕΕ στις ακάλυπτες υγειονομικές ανάγκες και στους εργαζόμενους που δουλεύουν πάνω από 48 ώρες τη βδομάδα.

Πάλι καλά που δεν ανέβασε κι αυτός ηλιοβασίλεμα σαν τον κύριο Σκέρτσο να το “κρατήσουν σε ένα συρτάρι του μυαλού τους” όσοι δεν τα βγάζουν πέρα» και καταλήγει: «Η χώρα χρειάζεται άλλη πολιτική. Με πάταξη των καρτέλ που αισχροκερδούν, μείωση των άδικων έμμεσων φόρων και ενίσχυση των εισοδημάτων. Αυτό είναι το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ για την προοδευτική αλλαγή που έχει ανάγκη η κοινωνία για να ανασάνει».