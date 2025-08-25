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Κίνα: Νέοι προσωρινοί κανόνες για αυστηρότερο έλεγχο στην εξόρυξη σπάνιων γαιών
Ειδήσεις
09:14 - 25 Αυγ 2025

Κίνα: Νέοι προσωρινοί κανόνες για αυστηρότερο έλεγχο στην εξόρυξη σπάνιων γαιών

Reporter.gr Newsroom
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Με στόχο τον καλύτερο έλεγχο και την αειφόρο διαχείριση των στρατηγικής σημασίας σπάνιων γαιών, το Πεκίνο ανακοίνωσε σειρά προσωρινών κανονισμών που καθορίζουν ανώτατα όρια στην εξόρυξη, την τήξη και τον διαχωρισμό τους. Οι νέοι κανόνες εντάσσονται στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την τεχνολογική και οικολογική ασφάλεια.

Οι κινεζικές αρχές θέτουν σε εφαρμογή νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον κλάδο των σπάνιων γαιών, επιδιώκοντας αυστηρότερη εποπτεία της εξόρυξης, της τήξης και του διαχωρισμού τους. Οι προσωρινοί κανονισμοί, που παρουσιάστηκαν στις 22 Αυγούστου από τρία αρμόδια υπουργεία —Βιομηχανίας και Τεχνολογίας της Πληροφορικής, Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, καθώς και Φυσικών Πόρων— προβλέπουν την επιβολή ανώτατων ετήσιων ποσοστώσεων για τη δραστηριότητα των επιχειρήσεων του τομέα.

Οι ποσοστώσεις θα βασίζονται σε κριτήρια όπως τα διαθέσιμα αποθέματα, το είδος των σπάνιων γαιών, οι εθνικοί αναπτυξιακοί στόχοι, οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και η ζήτηση της αγοράς. Τα επιτρεπόμενα όρια θα κοινοποιούνται στις εμπλεκόμενες εταιρείες, οι οποίες θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς.

Η νέα πολιτική έρχεται να ενισχύσει τον κρατικό έλεγχο σε έναν κρίσιμο για την πράσινη ενέργεια και τις υψηλές τεχνολογίες κλάδο, εν μέσω διεθνούς έντασης γύρω από την πρόσβαση σε σπάνιες πρώτες ύλες.

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