Ισραηλινά πλήγματα στην Υεμένη: 10 νεκροί και σχεδόν 100 τραυματίες – Στο στόχαστρο εγκαταστάσεις των Χούθι

Δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 96 τραυματίστηκαν από ισραηλινές επιδρομές στη Σανάα της Υεμένης, σύμφωνα με νέο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το ένοπλο κίνημα των Χούθι. Οι βομβαρδισμοί έπληξαν αποθήκες καυσίμων και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις, με τις εικόνες καταστροφής να προκαλούν ανησυχία για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην περιοχή.

Το Τελ Αβίβ επιβεβαίωσε την ευθύνη για τα πλήγματα, κάνοντας λόγο για στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Χούθι που χρησιμοποιούνται για επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά της ισραηλινής επικράτειας. Οι Ισραηλινοί χαρακτήρισαν το καθεστώς των Χούθι «τρομοκρατικό», υποστηρίζοντας πως επρόκειτο για αντίποινα στις πρόσφατες επιθέσεις τους.

Οι Χούθι, που ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη τη βόρεια Υεμένη και δηλώνουν αλληλέγγυοι στους Παλαιστινίους της Γάζας, έχουν εντατικοποιήσει τις επιθέσεις τους κατά του Ισραήλ από την έναρξη του πολέμου με τη Χαμάς, τον Οκτώβριο του 2023. Ανήκουν στον λεγόμενο «άξονα της αντίστασης», μαζί με τη Χεζμπολά και τη Χαμάς, με τη στήριξη του Ιράν.

Οι επιδρομές της Κυριακής κλιμακώνουν περαιτέρω την ένταση στην ευρύτερη περιοχή, καθώς ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, έχοντας ήδη κοστίσει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.