Ανοιχτή επιστολή 209 Ευρωπαίων διπλωματών: Ζητούν λήψη επειγόντων μέτρων για τη Γάζα

Στο κείμενο της επιστολής, όπως αποκαλύπτει ο Guardian, υπογραμμίζεται πως εάν η Ε.Ε. δεν κινηθεί συλλογικά, τότε τα μεμονωμένα κράτη-μέλη ή ομάδες χωρών θα πρέπει να προχωρήσουν σε εθνικά ή διακρατικά μέτρα, ώστε να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.
Η επιστολή καταθέτει εννέα προτεινόμενες κατευθύνσεις δράσης, ανάμεσά τους:
- Αναστολή των αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ.
- Απαγόρευση εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς.
- Αποκλεισμός ευρωπαϊκών data centers από τη λήψη, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από την ισραηλινή κυβέρνηση ή εμπορικές οντότητες, όταν αυτά σχετίζονται με την παρουσία ή τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ή στα υπόλοιπα κατεχόμενα εδάφη.
Η πρωτοβουλία αυτή φέρει την υπογραφή 110 πρώην πρέσβεων, 25 πρώην γενικών διευθυντών, καθώς και δύο υψηλόβαθμων πρώην αξιωματούχων της Ε.Ε.: του Alain Le Roy, πρώην γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και του Carlo Trojan, πρώην γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.