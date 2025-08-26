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Ανοιχτή επιστολή 209 Ευρωπαίων διπλωματών: Ζητούν λήψη επειγόντων μέτρων για τη Γάζα
Ειδήσεις
15:44 - 26 Αυγ 2025

Ανοιχτή επιστολή 209 Ευρωπαίων διπλωματών: Ζητούν λήψη επειγόντων μέτρων για τη Γάζα

Reporter.gr Newsroom
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Δημοσιεύτηκε την Τρίτη μια ανοιχτή επιστολή με έντονο περιεχόμενο, την οποία υπογράφουν 209 πρώην πρέσβεις, ανώτεροι διπλωμάτες και εκπρόσωποι κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με επείγουσα έκκληση για τη λήψη άμεσων μέτρων σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα, αλλά και για την αντιμετώπιση παράνομων ενεργειών στη Δυτική Όχθη.

Στο κείμενο της επιστολής, όπως αποκαλύπτει ο Guardian, υπογραμμίζεται πως εάν η Ε.Ε. δεν κινηθεί συλλογικά, τότε τα μεμονωμένα κράτη-μέλη ή ομάδες χωρών θα πρέπει να προχωρήσουν σε εθνικά ή διακρατικά μέτρα, ώστε να υπερασπιστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο.

Η επιστολή καταθέτει εννέα προτεινόμενες κατευθύνσεις δράσης, ανάμεσά τους:

  • Αναστολή των αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ.
  • Απαγόρευση εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς.
  • Αποκλεισμός ευρωπαϊκών data centers από τη λήψη, αποθήκευση ή επεξεργασία δεδομένων προερχόμενων από την ισραηλινή κυβέρνηση ή εμπορικές οντότητες, όταν αυτά σχετίζονται με την παρουσία ή τις επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα ή στα υπόλοιπα κατεχόμενα εδάφη.

Η πρωτοβουλία αυτή φέρει την υπογραφή 110 πρώην πρέσβεων, 25 πρώην γενικών διευθυντών, καθώς και δύο υψηλόβαθμων πρώην αξιωματούχων της Ε.Ε.: του Alain Le Roy, πρώην γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, και του Carlo Trojan, πρώην γενικού γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

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